صادرات پسته از رفسنجان سیر نزولی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید سربازپور صبح سه شنبه در همایش روز جهانی استاندارد در فرمانداری رفسنجان اظهار داشت: از میان واحدهای صنعتی شیمیایی شهرستان، روغن موتور پردیس با ۱۳ پروانه و مجوز از پرکارترین واحدهای تولیدی در بحث کیفیت می باشد و در بخش واحدهای تولیدی ساختمانی نیز دارای تنها تولیدکننده آجر استاندارد استان کرمان با نام آجر خوشرنگ هستیم.

وی با اشاره به وجود بیش از ۳۰ واحد تولید کننده صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع سلولزی و بسته بندی، خودرو و برق و الکترونیک در شهرستان، ادامه داد: پوشش استانداردها از تکالیف قانونی سند چشم انداز بوده که طبق آن هر واحد تولیدی می بایست با استاندارد مطابقت داشته باشد.

سربازپور اظهار کرد: تعداد گواهی های خوداظهاری و استاندارد کارخانه ای شهرستان ۶۵ مورد است که در این بخش رتبه قابل توجهی در کشور داریم و عملکرد ما در این حوزه قابل توجه است.

حضور ۱۱۰ مسئول کنترل کیفیت در رفسنجان

این مسئول با بیان اینکه بیش از ۱۱۰ مسئول کنترل کیفیت در رفسنجان مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: مسئولین کنترل کیفی از مهمترین اعضای خانواده استاندارد هستند که کنترل کیفیت محصول را به طور مداوم کنترل می کنند.

رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان رفسنجان از اخذ پروانه اکثر واحدهای تولیدی در رفسنجان خبر داد و گفت: در همین راستا ۲۶ آزمایشگاه همکار شناسایی شده و ۹ شرکت بازرسی نیز فعالیت می کنند.

به گفته سرباز پور اداره استاندارد شهرستان رفسنجان به عنوان اولین اداره استاندارد شهرستانی در سال ۴۶ فعالیت خود را آغاز کرد و همچنان وظایف خود را انجام می دهد.

کمبود منابع آبی علت سیر نزولی صادرات پسته

وی با بررسی نمودارهای شاخص استاندارد در 10 سال اخیر، ابراز داشت: اداره استاندارد رفسنجان به منظور بررسی پسته تشکیل شد و متاسفانه در چند سال اخیر سیر نزولی صادرات پسته را داشته ایم که باید علت آن ریشه یابی شود.

سربازپور کاهش میزان برداشت پسته و بهره وری پایین را از تبعات حاصل از این فرآیند دانست و افزود: بیشترین علت بروز این مشکلات کمبود منابع آبی بوده است.

رئیس اداره استاندارد رفسنجان تصریح کرد: طی سال گذشته تعداد دو هزار و 243 گواهینامه صادرت پسته و مغز پسته از رفسنجان صادر شده و 40 درصد صادرات استان از سوی رفسنجان است.

وی به مشکل نیروی انسانی در اداره استاندارد رفسنجان اشاره کرد و گفت: این مشکل باید رفع شود و ساختمان اداره نیز با قدمت زیادی که دارد پاسخگوی نیازهای ما نیست.

استانداردسازی در ساختمان‌سازی ضروری است

فرماندار رفسنجان نیز در این همایش خواستار توجه به استانداردسازی در ساختمان‌سازی شد و گفت: با توجه به اینکه استان کرمان استانی پر‌حادثه به لحاظ بلایای طبیعی است، لازم است در زمینه ساختمان سازی استانداردسازی لازم و ویژه صورت گیرد تا از بروز خسارات مالی و جانی جلوگیری شود.

حمید ملانوری اظهار داشت: هفته استاندارد باید بهانه‌ای باشد تا از اشخاصی که نکات استاندارد در بهبود کیفیت کالاهای تولیدی خود را رعایت می‌کنند تجلیل شده و توجه به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای کیفی‌سازی محصولات صورت گیرد.

لزوم بکارگیری منابع و سرمایه‌های موجود در شهرستان

وی مباحث اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید را جزو مباحث روز عنوان کرد و ادامه داد: شهرستان رفسنجان بدلیل اقتصاد تک محصولی توسعه آن منحصر به محصول پسته است‌ و با توجه به بحرانی بودن این شهرستان در زمینه آب باید به فکر بکارگیری منابع و سرمایه‌های موجود در تولید باشیم.

این مسئول عنوان کرد: در دنیای رقابت، علم و تکنولوژی به سر می‌بریم و همه رقابت می‌کنند تا بازارهای جهانی را در اختیار خود قرار دهند و آنچه در این رقابت مهم است، کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی است و هر محصولی که با کیفیت‌تر باشد پیشتاز است.

فرماندار رفسنجان تأکید کرد: اگر محصولی تولید شود اما کیفیت آن پایین باشد، آن چه مردم انتظار دارند محقق نمی شود، لذا باید کنترل و نظارت بیشتری از سوی اداره استاندارد بر تولیدات صورت گیرد.

به گفته ملانوری شهرستان رفسنجان از قدیمی‌ترین شهرهای کشور در زمینه دارا بودن اداره استاندارد است و تجارب زیادی دارد که می‌تواند ارائه خدمات کند.

وی گفت: باید نگاه‌های سنتی در تولیدات، بازار فروش و کسب و کار را کنار گذاشت و به افق بلندتری نگاه کرد و برای آینده برنامه‌ای در افق بلند ترسیم کرد.

در این جلسه تفاهمنامه‌ای بین اداره‌های بهزیستی و استاندارد و تحقیقات صنعتی رفسنجان در زمینه وسایل بازی مهدهای کودک‌ امضا شد.