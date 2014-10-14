به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در جام حذفی و ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند، عصر امروز سه شنبه تمریناتش را در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران در شرایطی پیگیری کرد که قبل از این بای قم در این زمین تمریناتش را پیگیری کرد. صمد مرفاوی پس از پایان تمرین صبا به سمت امیر قلعه نویی رفت و دقایقی با وی گفتگو کرد.

این گفتگو در شرایطی انجام شد که میرشاد ماجدی قبل از اینکه مرفاوی به قلعه نویی برسد از منطقه دور شد و با مرفاوی رودررو نشد. به جز او برخی مربیان استقلال از جمله بوستانی، زرینچه و بیانی نیز با سرمربی پیش آبی ها روبرو نشدند.

پیروز قربانی مدافع پیشین استقلال و فعلی صبای قم نیز تنها با قلعه نویی احوالپرسی کرد و محل تمرین را ترک کرد. در این بین پژمان نوری و حسین بادامکی که با یکدیگر در پرسپولیس حضور داشتند دقایقی با هم گفتگو کردند و به مرور خاطراتشان در پرسپولیس پرداختند.

تمرین تیم فوتبال استقلال در غیاب بازیکنان ملی پوش، آرش برهانی و جاسم کرار برگزار شد و برخی از بازیکنان بزرگسال نیز در تمرین حضور داشتند.