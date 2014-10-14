بررسی سخت ترین درمانها در کنگره جراحان ارتوپدی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نوروزی دبیر بیست و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران اظهار کرد: متخصصانی از کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش و ترکیه در این همایش حضور دارند.

وی افزود: سمپوزیم اطفال، تروما، ستون فقرات، زانو، آسیب های ورزشی مفصل ران، صدمات دست، شانه، عوارض شکستگی ها و تعویض مفصل از جمله محورهای این کنگره است.

نوروزی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر پیشرفت های بسیاری در عرصه ارتوپدی در کشور به وجود آمده است اظهار داشت: اکنون هیچ بیماری برای درمان نیاز به اعزام خارج از کشور ندارد و تمام درمان های ارتوپدی در داخل کشور و به تلاش متخصصان این رشته انجام می شود.

وی تاکید کرد: علم ارتوپدی ایران هم سطح با سایر کشورهای پیشرفته جهان است و در کنگره امسال سخت ترین و پرعارضه ترین درمان مورد بررسی قرار می گیرد.

نوروزی با بیان اینکه بیش از 600 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد، گفت: بعد از داوری 90 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی انتخاب شده است.

بیست و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران 21 تا 25 مهر ماه در سالن همایشهای بین المللی برج میلاد برپا است.