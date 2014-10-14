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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

توسط دریادار فدوی اعطا شد؛

عیدی فرمانده معظم کل قوا به مدافعان خلیج فارس در منطقه جزایر نازعات

عیدی فرمانده معظم کل قوا به مدافعان خلیج فارس در منطقه جزایر نازعات

همزمان با خجسته سالروز واقعه سرنوشت ساز غدیر خم، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) هدایایی به رزمندگان و مدافعان خلیج فارس مستقر در جزایر نازعات اعطا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه و حجت الاسلام والمسلمین عبدالنبی صداقت مسئول نمایندگی ولی فقیه در این نیرو با حضور در جمع رزمندگان دریادل مستقر در منطقه نازعات، ضمن ابلاغ سلام های گرم و تبریکات ویژه ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) به مناسبت عید امامت و ولایت، هدایای معظم له به نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و خانواده های مستقر در منطقه نازعات را به آنان اعطا کردند.

گفتنی است، "نازعات" که نام یکی از سوره های قرآن کریم است، به آن دسته از فرشتگان مأمور الهی گفته می شود که ارواح گنهکاران را با زجر و فشار از اجساد و یا قبرهایشان بیرون می کشند و این حکایت از یک نوع عذاب دردناک می کند که خداوند برای بدکاران و درهم شکستن غرور طغیانگران در حال جان کندن در نظر گرفته است.

وجه تسمیه و نامگذاری بخشی از مناطق استراتژیک خلیج فارس به منطقه نازعات، بیانگر آمادگی جهادگرانی است که خشم مقدس خود را برای مقابله با مستکبران و متجاوزان، متراکم و متمرکز کرده اند.

جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از جمله جزایری است که در این منطقه قرار دارند.

کد مطلب 2388990

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