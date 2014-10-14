بازداشت دهها طرفدار گروههای تکفیری در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الغد اردن، منابع اردنی اعلام کردند: از آغاز تعطیلات عید قربان تا به امروز بیش از 30 نفر از حامیان داعش بازداشت شده اند و تحقیقات از آنها به اتهام حمایت از داعش در پایگاههای اینترنتی ادامه دارد.

این منابع بیان کردند: جوان اردنی که که همراه داعشی ها می جنگید اخیرا بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری در منطقه عین العرب در مرز سوریه با ترکیه کشته شد. در سوریه و عراق بیش از هزار سلفی اردنی هستند که 450 اردنی در کنار داعش می جنگند.

این منابع افزودند: تعدادی از حامیان داعش که پرچم این گروهک را پس از پایان نماز عید بالا برده بودند بازداشت شدند.

شایان ذکر است که اردن نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر نگران سرایت تروریستها به داخل خاک خود است.