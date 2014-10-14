وزیر بهداشت کاهش صادرات لبنیات را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص پیگیریهای وزارت بهداشت در حوزه امنیت غذایی گفت: نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است.

وی با بی اساس خواندن اظهارات اخیر در خصوص کاهش چشمگیر صادرات لبنیات، گفت: رسانه ای شدن مصرف برخی صنایع لبنی از روغن پالم، نه تنها کاهشی در میزان صادارات این گونه فرآورده ها را بدنبال نداشت بلکه با افزايش صادرات نيز مواجه بوديم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: آمارهاي گمرک نشان مي دهد که صادرات فرآورده های لبنی هم از نظر کمی و از نظر ریالی افزایش داشته است همچنین این آمار نشان می دهند که چه ميزان روغن پالم وارد کشور شده است، همچنین بدنبال نتایج پیگیری های وزارت بهداشت در خصوص کاهش مصرف روغن پالم از ورود 350 هزار تن روغن پالم به کشور جلوگیری شد.

دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: تمام مجوزهایی که در گذشته جهت استفاده از این روغن در لبنیات صادر شده بود، باطل گردید. البته هدف گذاری شورای عالی امنیت غذا کاهش 30 درصدی مصرف روغن پالم در کل کشور است که امیدواریم بتوانیم این عدد را به 15 درصد برسانیم.

وزير بهداشت ادامه داد: اگر وزارت بهداشت در اتخاذ سياستها صرفا بخواهد نظر توليدکننده گان را تامين کند، قطعا منطقي نيست؛ حفظ جان و سلامت مردم از اولويتهاي وزارت بهداشت است و اين وزارتخانه قصد دارد همچنان به برخورد با تخلفاتي که رخ داده و به سلامت مردم آسيب مي رساند ادامه دهد.