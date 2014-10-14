به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گلزاری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، گفت: طبق تعریفی که در کشور شده است افراد از سن 15تا 29 سال جزو جوانان می باشند و با این تعریف در حال حاضر حدود 24میلیون نفر جمعیت جوان در کشور داریم.

وی با بیان اینکه دوران کودکی دوران ضعف و وابستگی است و دوران میانسالی دوران محافظه کاری، ادامه داد: جوانان در مقابل بی عدالتی می ایستند و افراد صالح و صادق در تاریخ از نیروی جوانی خوب استفاده کرده اند.

معاون وزیر ورزش و جوانان به سه رویکرد منفی دولت گذشته برای جوانان کشور اشاره کرد و گفت: جوان غافلی، جوان هراسی و جوان فریبی سه رویکرد منفی دولت گذشته است.

گلزاری خاطرنشان کرد: از 5 هزار سازمان مردم نهاد در دولت گذشته فقط 200سمن فعال باقی ماند.

وی با بیان اینکه باید جوان باور و جوان یاور باشیم، تصریح کرد: متاسفانه 80 درصد طلاق گیرندگان در کشور زیر 30سال سن دارند و باید طلاق را در کشور جدی بگیریم.

گلزاری با اشاره به پایین آمدن سن اعتیاد در کشور، تاکید کرد: باید از افزایش طلاق در کشور جلوگیری کنیم تا با سونامی بزرگ آثار منفی طلاق مواجه نشویم.

وی با بیان اینکه ایران نجیب ترین جوانان دنیا را دارد، خاطرنشان کرد: شورای عالی جوانان کشور که ریاست آن برعهده ریاست جمهوری است، برنامه ریزی‌های کلان مانند اشتغال جوانان، ازدواج جوانان، هویت جوانان و... را در دست دارد. مصوبات خوبی هم به تصویب رسیده است و 18 وزیر و مسئول و 12 دستگاه به اتفاق، مسئول اجرای مصوبات شورای عالی جوانان هستند.

گلزاری با اشاره به اینکه در دولت گذشته جلسات شورای جوانان بسیار کم تشکیل می شد،خاطر نشان کرد:در دولت تدبیر این جلسات در استانها هر ماه باید تشکیل شود.

وی با اشاره به آمار بالای خشم در گیلان، از را‌ه‌اندازی مراکز پیشگیری از خشم در گیلان خبر داد و تصریح کرد: ما با ارائه کمک های تخصصی و گماردن تیم کارشناسی قوی می خواهیم شاهد کاهش خشونت‌ها در گیلان باشیم.

گلزاری گفت: باید اختلافات و نزاع فردی در گیلان کم شود و مردم باید آموزش ببینند که چقدر خشم موجب می شود تا سیستم ایمنی بدنشان آسیب ببیند.

وی از راه اندازی مراکز مشاوره استاندارد قبل و بعد از ازدواج در گیلان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، بنیان خانواده‌های خوب تشکیل می شوند و خوب هم تحکیم می شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه گیلان استانی فرهیخته پرور است، تاکید کرد: باید خنده و نشاط که معنویت و آرامش را در انسان زیاد می کند در گیلان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه طلاق، کنترل خشم و افزایش شادی، برنامه‌هایی نظیر افزایش مشارکت جوانان در اموراجتماعی، پرکردن اوقات فراغت و افزایش اخلاق ایرانی و اسلامی را نیز در دستور کار داریم، گفت: می خواهم گیلان اولین استانی باشد که افزایش شادی و نشاط را در بین استانهای دیگر کشور کسب می کند.