بازدید روزانه 1000 نفر از نمایشگاه کودک در مازندران/ مرجعیت والدین در خانواده ها از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم گرجی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید مسئولان از نمایشگاه کودک افزود: 21 غرفه اين نمايشگاه همچون؛ كاردستي خلاق، قصه گويي، غرفه كودكان غزه، نقاشي، بازي و سرگرمي، نجوم، نمايش فيلم، صنايع دستي مازندران، محيط زيست با نمايش حيوانات تاكسيدرمي بومي استان، غرفه بهزيستي، بهداشت با غرفه هاي دهان و دندان، تغذيه سالم و سلامت و نيز غرفه هايي ديگر همچون پخت نان و غذا هاي بومي استان و فروش محصولات كانون و ... تلاش داشت تا از 15 تا 23 مهر ماه برنامه هاي موثري و مفيدي را براي كودكان و خانواده ها داشته باشند.



اين مسئول با بيان اينكه روزانه حدود هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد داشتند از برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه صحبت كرد و گفت: برگزاري نشست هاي تخصصي كودك با عنوان؛ سلامت، تبيين حقوق كودك، نقش خانواده در تربيت كودك و ... با حضور كارشناسان متخصص برگزارشده است.



مديركل كانون پرورش فكري مازندران در ادامه صحبت هاي خود به تاكيدات وزير آموزش و پرورش مبني بر تشكيل دبير خانه دائمي هفته ملي كودك با مسئوليت كانون پرورش فكري و تهيه اساسنامه براي ساماندهي اين دبيرخانه اشاره كرد و يادآور شد: با توجه به فرمايشات مقام عالي وزارت آموزش و پرورش؛ ايجاد اين دبيرخانه ضروري است و كانون با توجه به فلسفه وجودي و نوع ماموريت هايش در حوزه كودك ونوجوان به عنوان مبناي اين اقدام در نظر گرفته مي شود تا با اجراي يك اساسنامه به اين حوزه سر و سامان دهد.



عضو شوراي معاونين آموزش و پرورش افزود: در مراسم افتتاحيه هفته ملي كودك استاندار مازندران در نشست صميمي با كودكان عضو اين كانون بر حمايت از تشكيل دبيرخانه دائمي هفته ملي كودك تاكيد كرد .



گرجي ادامه داد: آموزش و پرورش فرصت و زير بناي مهمي براي تحقق انتظارات وزير محترم آموزش و پرورش و استاندار مازندران است و اين دبيرخانه از هم اكنون كار خود را آغاز کرده و اولين جلسه اين دبيرخانه با حضور استاندار و اعضاي ستاد بزودي برگزار خواهد شد.



مدير كل آموزش و پرورش مازندران نيز با تبريك هفته ملي كودك و اهميت كار براي كودكان اظهار داشت: با توجه با تاكيد مقام عالي وزارت؛ اداره كل آموزش و پرورش، اداره كل كانون پرورش فكري، دانشگاه فرهنگيان، مدارس استثنايي و اداره كل تجهيزات و نوسازي مدارس مسئولند تا در برای تحقق هر چه بيشتر حقوق كودكان تلاش نمايند.



سيدعلي قاسمي تصريح كرد: اگر در جامعه هر كس حقوق خود را بشناسد جامعه اي اخلاقي خواهيم داشت كه باعث رشد انسان ها مي شود كه در اين مورد نيز باید در خصوص احترام همه آحاد جامعه به حقوق كودكان كار فرهنگي شود.



قاسمي همچنين تاكيد كرد: همه واحد ها، معاونت ها مي بايست با دبيرخانه دائمي هفته ملي كودك همكاري لازم را داشته باشند و ضروري است تا هماهنگي بين بخشي در اين خصوص توسعه يابد تا منويات مقام عالي وزارت تحقق يابد.

حسین اعتصامی مدرس دانشگاه نیز، در كارگاه آموزشي جشن هفته ملی کودک به نقش رسانه ها در تربیت و ترویج و اشاعه فرهنگ اشاره کرد و اظهار داشت: دانش آموزان به طور متوسط تنها 4 ساعت در مدارس آموزش می بینند این درحالی است که بطور متوسط 6 ساعت از رسانه ها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها در جامعه امروز نقشی مهمتر از مدارس ایفا می کنند، گفت: والدین نیز باید با تکنولوژی روز دنیا آشنا شوند و به کودکان خود نحوه درست استفاده از رسانه ها را آموزش دهند.

اعتصامی با بیان اینکه رسانه های جدید سبب شده والدین از فرزندان خود عقب بمانند، افزود: فرزندان ما احساس می کنند در رسانه های جدید والدین نه اطلاعات و نه تجربه دارند برای همین بتدریج از خانواده دور می شوند.

وی با تاکید بر آشنایی خانواده ها از نرم افزارهای جدید، گفت: عدم آشنایی والدین سبب شده مرجعیت آن ها در خانواده از بین برود.

این استاد دانشگاه عدم مدیریت زمان را یکی از معظلات استفاده از رسانه ها عنوان کرد و افزود: اگر در استفاده از رسانه ها مدیریت و رژیم مصرف را رعایت می کردیم با این مسائل در جامعه مواجه نمی شدیم.

اعتصامی استفاده از نرم افزار فیلترین را بهترین گزینه والدین برای مدیریت کردن زمان دانست و گفت: با استفاده از این نرم افزار علاوه براینکه کودکان نمی توانند به سایت های غیر اخلاقی دسترسی داشته باشند زمان استفاده از آن نیز کاهش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه در کشورهای دنیا برای بازی های رایانه ای استانداردی به نام ای .اس .آر .بی در نظر گرفته شده است، افزود : بر روی بازی های رایانه حروفی نوشته شده که هر کدام مناسب سن خاصی است.

این استاد دانشگاه به بازی جی .تی .ای شاره کرد و گفت: این بازی در کشور ما 18 هزار نسخه بفروش رسیده است که مناسب فرزندان ما نیست.

اعتصامی به اعتیاد اینترنتی اشاره کرد و بیان داشت: در چین 7 میلیون دانش آموز معتاد به اینترنت وجود دارد که معضل آموزش و پرورش این کشور شده است.

وی با بیان اینکه در کشور آلمان 200 موسسه ترک اعتیاد اینترنتی وجود دارد، افزود: در کره جنوبی که بیشترین پهنای باند جهان را دارد مهمترین علت مرگ و میر دانش آموزان اینترنت محسوب می شود.

این استاد دانشگاه اثر اینترنت در مغز را مشابه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی دانست و ادامه داد: امروزه اعتیاد اینترنتی دارد جایگزین مواد صنعتی می شود.