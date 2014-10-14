1900 گلستانی به حج تمتع اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درگاهی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه های استان ضمن اشاره به اینکه اولین پرواز حجاج استان صبح روز یکشنبه به زمین نشست، افزود: پیرترین زائر 111 سال دارد و اهل شهرستان گنبد است که در حال حاضر بدون مشکل است.

وی با اعلام این مطلب که تاکنون هیچگونه فوتی نداشته ایم و تمام حجاج در سلامت کامل به وطن بازگشتند، اظهار کرد: پرواز حجاج مدت سه روز به طول خواهد انجامید؛ زائران با 6پرواز ایرباس هواپیمایی سعودی به استان پس از یک اقامت 30 روزه منتقل می شوند.

این مسئول گلستانی ضمن تاکید بر این نکته که ما هیچ برنامه ای برای ثبت نام حج عمره و تمتع نداریم، افزود: با توجه به کثرت متقاضانی که در نوبت هستند هیچ برنامه ای برای ثبت نام جدید تا هنگامیکه افراد ثبت نام شده فعلی به حج اعزام شوند، نداریم.

وی از ثبت نام کاروانها برای حج عمره خبر داد و اذعان کرد: افرادی که در گذشته ثبت نام کردند تا اولویت 350 در آینده ای نزدیک دعوت برای ثبت نام در کاروان ها خواهند شد که در زمان خودش این مورد اعلام خواهد شد.

درگاهی با بیان این نکته که سهمیه اعزام زائران به صورت کشوری توزیع می شود، اذعان کرد: از زمانیکه 20 درصد سهمیه زائران در کشور به دلیل توسعه مسجد الحرام کاهش یافت، سهمیه تمام استان ها ثابت است تا زمانیکه این محدودیت برداشته شود.