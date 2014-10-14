به گزارش خبرنگار مهر، این چهار مدرسه علمیه خواهران در منطقه نیروگاه، شهرک فاطمیه، خیابان شهید کلهری (کوی طلاب) و بلوار جمهوری اسلامی در شهر قم احداث خواهند شد.

مراسم کلنگ‌زنی احداث این مدارس علمیه چهارشنبه 23 مهر با حضور آیت‌الله مقتدایی رئیس شورای سیاستگذاری و حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، مهندس بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس دلبری شهردار قم برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مولایی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به تعامل شهرداری و شورای اسلامی شهر قم در زمینه اختصاص زمین به منظور احداث این واحدهای حوزوی اظهار کرد: با توجه به قول مساعد شهرداری و شورای شهر قم در زمینه اختصاص زمین به منظور احداث حوزه‌های علمیه خواهران امیدواریم در آینده شاهد توسعه مدارس علمیه خواهران در مناطق محروم شهر قم باشیم.

وی با اشاره به تاثیرهای فرهنگی مدارس علمیه خواهران در مناطق پیرامونی ادامه داد: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای حوزوی خواهران در مناطق محروم می‌تواند تاثیر فراوانی بر وضعیت فرهنگی این مناطق داشته باشد.

حجت‌الاسلام مولایی خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تلاش می‌کند تا با توسعه واحدهای حوزوی در شهر قم زمینه بهره‌مندی علاقه‌مندان بیشتری نسبت به معارف دینی را از تحصیل در محیط معنوی حوزه فراهم کند.