استاندارد سازی در جامعه فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اخوان بهابادی ظهر سه شنبه در مراسم روز ملی استاندارد در استان خراسان جنوبی اظهارکرد: رشد و توسعه اقتصادی کشور، صادرات بیشتر و رقابت بهتر از مزایای استانداردسازی است.

وی با اشاره به دستاوردهای کشور در زمینه علم و فناوری بیان داشت: باید این علوم تبدیل به کالای استاندارد شود.

وی تکمیل زنجیره علم به ثروت را یکی از برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و افزود: برای دست یابی به اقتصاد دانش بنیان باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری کالا و خدمات جدید و استاندارد فراهم شود.

مشاورعالی رئیس سازمان استاندارد کشور با تاکید بر اینکه باید ایده و فکر جوانان کشور به تولید محصول استاندارد منجر شود، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با کمک مراکز علمی و فناوری می‌تواند فرصت‌های شغلی خوبی را در کشور فراهم کند.

اخوان بهابادی با اشاره به اینکه پژوهشگاه ملی استاندراد به عنوان حلقه اتصال بین سازمان ملی استاندارد و مراکز علمی پژوهشی است، تصریح کرد: استانداردسازی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش ضایعات و در نتیجه کاهش مرگ و میر در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه استاندارد سازی کالا و خدمات در ایران باید فرهنگ سازی شود تا کالاهای با کیفیتی را راهی بازارهای داخلی و خارجی کنیم، ادامه داد: استاندارد نقش موثری در بالابردن میزان کیفیت کالاها و خدمات داشته و زمینه رقابت سالم را بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم می کند.