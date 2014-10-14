توجه جدی به تامین دریانورد ایرانی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی عزتی گفت:کشتی ها موتور محرک صنایع دریایی هستند و تا کشتی دریایی نداشته باشیم مسافر تجاری نداریم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما نبود دریانوردان ایرانی است، افزود: اکنون 15 درصد از دریانوردان ما در کشور خارجی هستند واین موضوع نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارد و به راحت می توان این مشکل را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه ما هم توجه جدی به تامین دریانورد ایرانی نداشته ایم، گفت: چرا در کشور آموزش دریانوردی تعطیل شده و دانشگاهی که دریانورد تربیت می کرده اکنون به دانشگاهی تبدیل شده که علوم پایه تدریس می کند.

عزتی با توضیح اینکه هنوز نقشه راه توسعه صنایع دریایی در کشور نداریم، اذعان داشت: از نظر قانونی همه امکانات وجود دارد ولی در جهت توسعه استفاده نمی شود.

وی با تاکید براینکه کارگروههایی که در ستاد تشکیل شده می تواند در توسعه صنایع دریایی موثر باشد، گفت: این کارگروهها جهت هم افزایی و تعامل می تواند موثر باشد.

عزتی در ادامه اذعان داشت: موضوع مقدم در حوزه دریایی خود دریاست و باید نقش دریا را در توسعه کشور تبیین کنیم تا مولفه های دریایی که صنایع دریایی هستند مشخص شود.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد از حمل و نقل در دریاست افزود:یکی از دلایلی که باعث شده نتوانیم از دریا خوب استفاده کنیم ،نبود فرهنگ دریایی است که در سال جاری این مفاهیم در تعدادی از کتب قرار گرفته است.