منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دروس و منابع مقطع کارشناسی علوم سیاسی بازنگری و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به دانشگاه ها ابلاغ شده است و باید از مهر امسال اجرایی شود.

وی در خصوص برخی از مقاومت ها در راستای اجرایی کردن دروس بازنگری شده جدید افزود: در همین راستا قرار است پنج شنبه هفته آینده جلسه ای با حضور معاونان آموزشی دانشگاه ها برگزار شود تا در راستای چگونگی عملیاتی کردن دروس بازنگری شده علوم سیاسی در مقطع کارشناسی تصمیم گیری شود.

رئیس کارگروه علوم سیاسی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی درباره اینکه جلسه در کدام دانشگاه برگزار خواهد شد گفت: چون جلسه توسط شورای تحول علوم انسانی برگزار می شود هنوز محل جلسه مشخص نشده است .

به گزارش مهر ، 15 رشته علوم انسانی به عنوان رشته های اولویت دار در بازنگری علوم انسانی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد که رشته علوم سیاسی نیز از جمله این رشته ها بود.

به منظور تحول و بازبینی در این رشته ها، 15 کارگروه در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است که با همکاری گروه های مربوطه به این رشته ها در وزارت علوم، این رشته ها را بر اساس اصول و مبانی اسلامی مورد بازنگری قرار می دهند.