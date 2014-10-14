تلاش برای جبران کمبود پرستار/ استخدام 20 هزار پرستار در دولت قبل به جایی نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت سرمایه اجتماعی بزرگی برای نظام سلامت ایجاد کرد و این دیدگاه مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی است.

به گفته وی، پشتیبانی بی دریغ و استثنایی مقام معظم رهبری از این طرح می تواند تضمین کننده منافع آحاد مردم باشد. ضمن این که بعد از انقلاب اسلامی طرحی به طور خاص و با این جدیت تعریف و اجرا نشده بود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در در این دولت سلامت جزو سه اولویت اصلی است، ادامه داد: صیانت از این رویکرد دولت به حوزه سلامت بسیار مهم است و همگی باید با تمام توان قدم های بزرگی در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت برداریم.

آقاجانی تصریح کرد: لزوما در راستای اجرای طرح تحول سلامت، عقاید و نظرات تمامی دست اندرکاران این حوزه یکی نیست ولی باید از تمام این نظرات استفاده کرد ضمن این که بنا به تاکید مقام معظم رهبری محوریت تمام تصمیمات با شخص وزیر بهداشت است و همه باید به ایشان تاسی کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه پذیرفتن این محوریت و حرکت حول آن، ضامن به سرانجام رسیدن نظام سلامت است، افزود: تصمیمات و اقدامات ما در حاشیه این محوریت نباید بر روی طرح تحول نظام سلامت که مورد تایید و تقدیر 241 نماینده مجلس شورای اسلامی است، سایه بیندازد.

وی با اشاره به نظرسنجی ائمه جمعه و استانداران در مورد میزان رضایت مردم از طرح تحول سلامت گفت: قریب به 82 درصد مردم در این نظرسنجی ها از طرح رضایت کامل دارند و این میزان از رضایت قاطبه مردم، در واقع یک سرمایه عمومی برای حاکمیت محسوب می شود که فراتر از حوزه سلامت است.

به گفته آقاجانی، در دولت قبل بحث استخدام 20 هزار نیروی پرستار مطرح بود ولی این طرح به جایی نرسید و منجر به کمبود شدید نیروی پرستار شد. ولی در دولت یازدهم تلاش خواهيم كرد اين كمبود را جبران كنيم.

وی تاکید کرد: با این حال انکار نمی کنیم که درحال حاضر نسبت نیروی پرستار به تخت کاملا ناعادلانه است و اگر قرار است طرح تحول نظام سلامت به نتیجه غایی برسد، باید این کمبود را جبران کنیم.

آقاجانی تصریح کرد: البته در این دولت امکان استخدام نیروی انسانی وجود ندارد ولی به هر طریق و با هر مجوزی باید نیروی کافی پرستار به شبکه بهداشت و درمان تزریق شود.

وی با تاکید بر این که قرار است معوقات و کارانه های این قشر را به روز کنیم، خاطرنشان کرد: امروز بیش از 70 درصد بیمارستانها هیچ گونه بدهی به پرسنل ندارند و مابقی بیمارستانها نیز تا هفته های آینده معوقات را به روز خواهند کرد. ضمن اینکه سامانه ای برای پرستاران و پرسنل غیرپزشک تعریف شده تا در مورد نحوه به روز شدن معوقات یا کارانه ها به وزارت بهداشت از طریق این سامانه گزارش دهند.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت تنها مخصوص پزشکان نیست، ادامه داد: به هر میزان ارزش نسبی خدمات پزشکی طبق این کتاب افزایش یابد، غیرپزشکان نیز در منافع آن سهیم هستند. البته ایجاد عدالت در نظام پرداختها را نباید فراموش کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قریب به 7 سال است که تدوین شده، گفت: این قانون یک حرکت نوین برای رسیدن به عدالت در نظام پرداختی پرستاران است ولی اجرایی شدن آن به یک طرح آزمایشی موفق در برخی بیمارستانها نیاز دارد.

آقاجانی با اشاره به اینکه باید با تمرکز به سوی بهبود وضعیت پرستاران برویم، خاطرنشان کرد: در این راستا اهدافمان را باید به طور تدریجی طی کنیم چون یک شبه به جایی نخواهیم رسید. ضمن این که باید برای رسیدن به اهداف مشترک با جامعه پرستاری گام های جدی برداریم.

وی تاکید کرد: منابع بیمارستانها باید طوری مدیریت و بازتوزیع شود که معیشت پرستاران بهبود یابد و نظام پرداخت آنها مبتنی بر عملکرد باشد و هم پزشک به درآمد محدود قانع شده و پول اضافی از بیمار اخذ نکند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به همکاری سازمان نظام پرستاری با وزارت بهداشت به منظور تقویت آموزش نیروی پرستار جهت جبران کمبود این نیروها، اضافه کرد: برای تقویت آموزش پرستاران باید ظرفیت سازی کافی صورت گیرد. ضمن این که ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود.