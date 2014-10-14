خوزستان به عنوان استان پایلوت برای ارائه خدمات نوین سلامت در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت خوزستان که ظهر امروز در سینما هلال برگزار شد اظهار کرد: سلامتی یک نعمت خدادادی است که از وقتی بشر به اهمیت آن پی برد همه امکانات خود را برای حفظ و ارتقا آن به کار بست.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی شرایطی فراهم کرد که با تلاش همه دست اندرکاران سلامت به شاخص های خوبی در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان و زنان باردار، افزایش امید به زندگی، کاهش اعزام بیماران به خارج و... دست یافته ایم.



مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بعد سلامت نسبت به خدمات دیگر پررنگ تر عمل کرده است عنوان کرد: البته در این زمینه چالش هایی مانند عدم پوشش همگانی بیمه بوده است امکانات درمانی فراوانی ایجاد کرده ایم اما به دلیل پایین بودن تعرفه پزشکان، زمینه را برای ماندگاری پزشکان در بیمارستان های دولتی فراهم نکرده ایم و پرداختی ها روز به روز از جیب مردم افزایش می یافت.



وی با اشاره به اینکه با ورود دولت تدبیر و امید، سلامت از حاشیه به متن آمد تصریح کرد: کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم از اولویت ها است سالانه 700 هزار نفر از مردم ناچار می‌شدند برای تامین هزینه‌های سلامت وسایل زندگی خود را بفروشند و دچار هزینه های بالا می شدند.



محسنی بندپی افزود: کاهش پرداخت هزینه‌ های سلامت از جیب مردم از دیگر برنامه هایی است که با جدیت در این سازمان دنبال می شود و برنامه ‌های توسعه ‌ای کشور به ویژه قانون برنامه پنجم، بر توسعه سلامت تاکید ویژه کرده است و بر اساس این قانون، سازمان بیمه سلامت مکلف است برای پوشش فراگیر آحاد جامعه اقدام کند.



وی خاطر نشان کرد: 30 تا 40 درصد کسانی که در حاشیه کلانشهرها زندگی می کنند فاقد شغل و آسیب پذیر از نظر مالی هستند که تعداد آن ها 7 تا 10 میلیون نفر برآورد شد و شش میلیون و 200 هزار نفر از آن ها تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند.



مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران دومین اقدام را واقعی کردن تعرفه ها و کاهش پرداختی از جیب مردم بیان کرد و گفت: بیمه ها در یک هماهنگی با وزارت بهداشت با افزایش 45 درصدی تعرفه ها به توافق رسیدند به شرط اینکه پزشک در یک بیمارستان دولتی کار کند.



وی افزود: پدیده ای که سال ها مردم را رنج می داد اضافه دریافتی و زیرمیزی بوده است که با تدابیر به کار رفته این معضل نیز کاهش یافته است.



محسنی بندپی با تاکید بر اینکه هدف ما کاهش پرداختی از جیب مردم و رساندن آن به زیر 10 درصد در بیمارستان های دولتی است اظهار کرد: خوزستان در بحث سلامت استان ویژه ای است و شرایط را به گونه ای فراهم و به عنوان استان پایلوت برای ارائه نوین خدمات سلامت در نظر گرفته شده است.



به گزارش مهر، در این مراسم شاهرخ جابرزاده به عنوان مدیر کل سازمان بیمه سلامت خوزستان تودیع و از زحمات احسان اله منفرد نیاکی تقدیر به عمل آمد.