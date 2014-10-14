وضعیت مناطق گردشگری مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در سمپوزیوم بینالمللی گردشگری سازمان ملل متحد با موضوع توسعه گردشگری پایدار برگزار شد، در پاسخ به این سوال که گردشگری تاکنون چقدر همسو با توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست بوده است؟ اظهار کرد: اگر گردشگری شاخصههای محیط زیست را رعایت کند مثل ملاحظات پسماند و زباله، حتما میتواند مفید باشد، اما وضعیت مناطق گردشگری مثل استانهای شمالی و رودخانههایی که مناطق مهم گردشگری به شمار میآیند شرایط خوبی را نشان نمیدهند.
وی تأکید کرد: باید در برنامهریزیهای کلان گردشگری بازنگری شود و در این حرکت گسترده آثار زیست محیطی نیز پیشبینی شود. مثلا مردمی که شمال میروند متوجه باشند ضوابط محیط زیست را باید به عنوان قانون و اخلاق در نظر بگیرند.
او با تأکید بر اینکه گردشگری باید در مسیر اهداف توسعه پایدار حرکت کند، افزود: در گذشته گردشگری این چنین نبوده و به محیط زیست خیلی آسیب زده است. در حال حاضر طبیعت در مسیر آسیبها و تخریبهای جدی قرار گرفته که جبرانناپذیر است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه همگرایی بین بخشی گردشگری با مسائل پایدار و محیط زیست اهمیت زیادی دارد، گفت: منطقه ایران ظرفیت بالایی برای اکوتوریسم دارد که امیدواریم محیطی به منظور ارتقاء اکوتوریسم و توسعه گردشگری پایدار ایجاد شود تا صیانت از محیط زیست نیز صورت گیرد.
او که در جمع نمایندگان سازمانهای بینالمللی در ایران به زبان انگلیسی سخن میگفت، به دیپلماسی رئیس جمهور ایران برای صلح جهانی اشاره کرد و گفت: شعار رئیس جمهور درباره جهان علیه خشونت، همکاری کشورهای مختلف را میطلبد حتی در زمینه محیط زیست و گردشگری. همه باید با هم همکاری کنیم تا گفتوگو و تبادل بین کشورها شکل گیرد و تقویت شود.
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