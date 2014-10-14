کاهش مشکلات رفتاری کودکانی که با فضای سبز قرابت بیشتری دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، پیام دادوند ظهر امروز در سمینار تاثیر عوامل زیست محیطی در بروز بیماریهای غیرواگیر اظهار داشت: کودکانی که در نزدیکی فضای سبز زندگی می کنند از رشد جسمی و روانی بهتری نسبت به کودکانی که با فاصله دورتر از پارک ها و فضاهای سبز زندگی می کنند، برخوردارند.

وی با بیان اینکه نوزدان مادرانی که منازل آن در نزدیکی پارک و فضای سبز است ، با وزن بیشتر و دور سر آنها بزرگتر از نوزدانی است که منازل آنها دورتر از فضاهای سبز ساخته شده است، ادامه داد: در پژوهشی که بررسی و اثر هوای پاک و همچنین فضای سبز در سلامت روان و جسمی کودکان و زنان باردار در بارسلونا انجام گرفته است، زایمان زودرس در مادران و کاهش وزن در نوزادانی که منازل آنها دورتر از فضای سبز است، بیشتر اتفاق می افتد.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط زیست بارسلون اسپانیا (CREAL) خاطرنشان کرد: نتایج تحقیقی که بر روی سه میلیون مادر باردار در سراسر دنیا انجام شد بیانگر آن است که افزایش هر 10 میکروگرم ریزگردها و آلودگی هوا، شانس تولد نوزاد با وزن کم را سه درصد افزایش می دهد و وزن نوزاد را سه گرم کم می کند.

آلودگی هوا احتمال پارگی زودرس کیسه حاملکی را بیشتر می کند

وی ادامه داد: همچنین در این تحقیق مشخص شد که آلودگی هوا احتمال پارگی زودرس کیسه حاملگی را بیشتر می کند.

دادوند: آلودگی هوا منجر به تغییر در عملکرد ریه و جفت مادر باردار و انعقادپذیری خون وی می شود و در انتقال اکسیژن و مغذی‌ها به جنین تاثیر می گذارد به همین دلیل احتمال زایمان زودرس برای مادر باردار و کاهش وزن جنین افزایش می یابد.

این متخصص اپیدمیولوژی محیط زیست تاکید کرد: بر اساس این تحقیقات، آلودگی هوا از مغز تا ریه جنین و بر روی رشد و نمو آن تاثیر دارد.

دادوند به تحقیقی که در شهر بارسلون شده است، اشاره و اظهار کرد: بر اساس نتایج این تحقیق، مادران بارداری که خانه آنها در فاصله کمتر از 200 متر با خیابان اصلی قرار دارد، 40 درصد شانس تولد نوزاد با وزن کم در آنها بیشتر است.

وی دلیل این افزایش را وجود آلاینده های هوا و گرما عنوان و تصریح کرد: شهرها بدلیل کمتر بودن فضای سبز و آسفالت کف خیابان ها دارای هوای گرمتری هستند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط زیست بارسلون اسپانیا (CREAL همچنین به تحقیقی درباره رابطه میزان گرما و مادر باردار اشاره و اضافه کرد: بر اساس این تحقیق به ازای هر درجه افزایش دما در اطراف خانه مادر باردار، 18 درصد احتمال کم شدن وزن نوزاد بیشتر است و دوره بارداری تا پنج روز کوتاه می شود.

وی درباره ارتباط اشعه فرا بنفش (UV) و مادران باردار گفت: این اشعه یکی از منابع تامین ویتامین D است و این ویتامین نیز ارتباط مستقیم با وزن نوزاد و عفونت تنفسی در او دارد.

دادوند با بیان اینکه کاهش ویتامین دی، شانس ابتلا به دیابت بارداری را افزایش می دهد، افزود: از طرفی زیاد در معرض اشعه فرابنفش قرار گرفتن احتمال سرطان پوست را نیز افزایش می دهد.

وی با اشاره به تحقیقی که در باره ارتباط فضای سبز و مادران باردار شده، اظهار کرد: بر این اساس، زنان بارداری که در اطراف خانه آنها فضای سبز باشد نوزادان با وزن و اندازه دور سر بیشتری بدنیا می آورند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط زیست بارسلون از اجرای طرحی با عنوان «مطالعه اپیدمیولوژیک (همه گیر شناسی) همگروهی آینده نگر در ایران» (Persian Cohort) خبر داد و گفت: مقرر است در این طرح تحقیقاتی حدود یکصد هزار نفر در نقاط مختلف ایران از جمله 9 هزار نوجوان 15 تا 16 ساله و 20 تا 30 هزار زن باردار در زمینه های رشد و نمو، سلامت و تاثیر عوامل محیطی مورد بررسی قرار گیرند.

وی، اپیدمیولوژی را مطالعه فراوانی و عوامل بیماری ها خواند و افزود: روش های مختلفی در این زمینه در دنیا وجود دارد که بسته به نوع موضوع و جامعه یکی از آنها انتخاب می شود.

دادوند خاطرنشان کرد: در این تحقیق عوامل محیطی، اجتماعی و فردی در باره سطح سلامت فرزندان در بدو تولد و دوران رشد آنها تا دوران بزرگسالی و 30 سالگی بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این تحقیق اکنون در مرحله طراحی قرار دارد و مقرر است با همکاری هشت استان از جمله اصفهان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شود.

این متخصص اپیدمیولوژی محیط زیست در ارتباط آلودگی هوا و سقط جنین گفت: هنوز برای این موضوع تحقیقات زیاد نشده هرچند مباحثی در باره ارتباط مستقیم آلودگی هوا و افزایش سقط جنین مطرح است.

وی با بیان اینکه تحقیقاتی که تاکنون انجام شده نشان می دهد که آلودگی هوا شانس رشد کمتر جنین و کاهش دوره بارداری را بیشتر می کند، ادامه داد: همچنین وجود فضای سبز اطراف منزل باعث افزایش رشد ذهنی کودکان و کاهش مشکلات روحی روانی آنها می شود.

دادوند گفت: با توجه به عامل مهم بیماری های غیرواگیر که همان عوامل زیست محیطی ست،همواره در سال های اخیر آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مخرب های محیط زیست مطرح بوده ، بطوریکه به یکی از چالش‌های پیشرو در کلان شهر ها تبدیل شده است.

وی افزود: به عقیده بسیاری از متخصصان در بروز یا شدت بخشیدن بیماری‌های غیرواگیر همچون بیماری های چشمی، بيماريهاي قلبي - عروقي، ديابت، سكته هاي مغزي، بيماريهاي تنفسي مزمن و سرطانها، آلودگی هوا این روزها تاثیر بسزایی دارد.