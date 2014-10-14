صدور پروانه ساخت برای 2 فیلم ویدئویی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی در جلسه 20 مهرماه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه «تصوير» به تهيه كنندگي محمدرضا مفيدی و كارگرداني جهانبخش لک موافقت کرد.
همچنین در جلسه اخیر شورای صدور پروانه ساخت فیلمهای ویدئویی با ساخت فیلمنامه «مملي و لوبياي سحر آميز» به تهيه كنندگي حسن داها و كارگرداني سيد عليرضا مجابي نیز موافقت شد.
شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی با ساخت 2 فیلمنامه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی در جلسه 20 مهرماه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه «تصوير» به تهيه كنندگي محمدرضا مفيدی و كارگرداني جهانبخش لک موافقت کرد.
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