صدور پروانه ساخت برای 2 فیلم ویدئویی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی در جلسه 20 مهرماه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه «تصوير» به تهيه كنندگي محمدرضا مفيدی و كارگرداني جهانبخش لک موافقت کرد.



همچنین در جلسه اخیر شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های ویدئویی با ساخت فیلمنامه «مملي و لوبياي سحر آميز» به تهيه كنندگي حسن داها و كارگرداني سيد عليرضا مجابي نیز موافقت شد.





