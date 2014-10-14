نگاه مچگیرانه در نظارت باید به نگاه هدایت محور تبدیل شود/ لزوم افزایش اختیارات استانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر سه شنبه در شورای اداری استان با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: نگاه هدایت محور و تعامل گرایانه دیوان به دستگاه های اجرایی در اثربخشی نتیجه مؤثر است.

وی با بیان اینکه کنترل مالی و فرآیند باید به سمت کنترل نتیجه و اثر بخشی حرکت کند، اظهار داشت: کنترل نتیجه از کنترل فرآیند مهمتر است و ابزار این کار عملیاتی کردن بودجه است.

خادمی آشنایی با قوانین را برای مدیران ضروری دانست و گفت: باید قبل از آنکه محاسبه شویم، خودمان به محاسبه خود بپردازیم.

وی خروجی اصلی کار دولت را افزایش رفاه و ایجاد رضایت کردم عنوان کرد و افزود: تحقق این مهم مستلزم تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانهاست.

وی اضافه کرد: این مسئله بر خلاف قانون اساسی نبوده و اگرچه تعریف شده نیست اما باید مدلی ایجاد شود که اختیارات استانها افزایش یابد.

لزوم افزایش اختیارات استانها

استاندار استان تصریح کرد: نمی شود که اختیارات در یک جا جمع شود و مسئولیتها در جای دیگری باشد.

وی بیان داشت: در استانها هر کمی و کاستی وجود دارد مجموعه مدیران ارشد استان پاسخگو هستند و این در حالی است که اختیارات و تصمیمات در جای دیگری است.

خادمی بر خروج بودجه از نظام چانه زنی تاکید کرد و اظهار داشت: باید الگویی مناسب توزیع اعتبارات و گزارش گیری از اجرا تعیین شود.

استاندار همچنین به دیر ارجاع دادن برخی پرونده ها دیوان محاسبات به دستگاههای مربوطه اشاره کرد و افزود: ارجاع این پرونده ها در برخی مواقع پس از جابه جایی مدیران انجام می شود که رسیدگی به این نوع پرونده ها با مشکلاتی همراه است.

وی همچنین به موضوع پاداش مناطق محروم کارمندان دولت در این استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه با احکام متناقض از سوی دیوان عدالت ادرای مواجه هستیم و این یک پیچیدگی در کار ایجاد کرده است و نتوانسته ایم تصمیم قاطعی اتخاذ کنیم.

وی خواستار همکاری دیوان محاسبات با استان در رفع این مشکل شد.