طرح تحول نظام سلامت در خوزستان دچار کم کاری نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اورکی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت خوزستان اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی رئیس دولت تدبیر و امید، طرح تحول نظام سلامت است و ما به دلیل نوع کار که بررسی افکار عمومی و میزان رضایتمندی سیاسی و اجتماعی جامعه است زمانی که این طرح مطرح شد برداشت ما از میزان رضایتمندی مردم به نسبت فزاینده ای مثبت بود.



وی ادامه داد: امیدواریم با پایش و پیگیری مجدانه این طرح که یکی از طرح های اساسی و بنیادی برای توسعه کشور است به سر منزل مقصود برسد.



مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه نمی توانیم نسبت به طرح تحول سلامت اهمال و کم کاری داشته باشیم، عنوان کرد: وقتی جامعه نسبت به خدمتی امیدوار شد و به هر دلیلی این خدمت را با نقصان و کمبود دریافت کند اثر بخشی آن کم خواهد شد.



اورکی بیان کرد: بخش اعظم کسانی که از این طرح بهره مند می شوند قشر آسیب پذیر جامعه هستند و تمام این طرح در بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می شود بنابراین باید مراقبت های لازم به عمل آید تا این طرح در میانه راه دچار رخوت و سستی نشود.



مراکز استان ها بار شهرستان های محروم را به دوش می کشند



همچنین در این جلسه، حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید حرکت های خوبی در جهت سلامت و بهداشت مردم صورت گرفته است و طرح تحول سلامت نشانه خدمتگزاری دولت به مردم است.



وی افزود: البته ایرادات و اشکالات زیادی در این طرح وجود دارد به عنوان مثال به کادر پشتیبانی، پیراپزشکی و پرستاری توجه لازم نشده است.



دهدشتی بیان کرد: به دلیل عدم امکانات در شهرستان های محروم، بار این شهرها به مراکز استان ها تحمیل شده است که باید رفع شود و به گونه ای خدمات درمانی در شهرهای کوچک و محروم ارائه تا از مهاجرت بیماران و روستاییان به قصد درمان جلوگیری به عمل آید



به گزارش مهر، در این مراسم شاهرخ جابرزاده به عنوان مدیر کل سازمان بیمه سلامت خوزستان تودیع و از زحمات احسان اله منفرد نیاکی تشکر به عمل آمد