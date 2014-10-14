موقوفات قابل خرید و فروش نیست/ لزوم توسعه فرهنگ وقف در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی ظهر سه شنبه در جلسه اوقاف استان افزود: قبل از انقلاب اسلامی آمار دقیقی از وضعیت امام زادگان علیه السلام در کشور موجود نبود.

وی همچنین اظهارداشت: طاغوت با وقف و امام زادگان میانه خوبی نداشت حتی موقوفات را هم در راستای اصلاحات ارضی به متصرفان واگذار کرده بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: در زمان قبل از انقلاب اسلامی امور امام زادگان بصورت خودش از سوی مردمان متدین هر منطقه اداره می شد.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر امامزادگان (ع) کشور شناسایی و اطلاعات مورد نیاز این بقاع در سامانه جامع سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است.

عادلی تصریح کرد: تغییر کاربری موقوفات همسو با تغییر کاربری نیت واقف نیست بلکه تغییر نیت واقف حرام و امکان پذیر نیست مگر اینکه نیت یک نیت غیر مشروعی باشد.

وی در ادامه به بقعه خواهر امام ( علیه السلام) رشت اشاره کرد و گفت: هیئت امنای مسجد و بقعه خواهر امام رضا علیه السلام رشت از هم جداست اما هیئت امنای مسجد مداخلاتی در بقعه، موقوفات و مستغلات خواهر امام دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان افزود: این اداره کل در زمینه مزبور اقدامات قانونی انجام داده و مشکلات مطروحه در حال پیگیری است.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه فرهنگ وقف و عمق بخشی به این سنت حسنه در جامعه انسانی بسیار اهمیت دارد، اذعان داشت: وقف کردن بخشی از اموال در راه خدا، ترویج دین و احکام الهی برای زندگی و سعادت انسان خیرات و برکات زیادی دارد.

عادلی با اشاره به جایگاه احسان و نیکی کردن به همنوعان تصریح کرد: وقف از باقیات و صالحات ماندگار و صدقات جاری محسوب می شود که بعد از فوت هم انسان از اثرات و اجر و پاداش آن بهره مند می شود.

وی یاد آوری کرد: وقف از سنت های الهی و یکی از سیره های حسنه پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است که به عنوان یک عمل نیک و زیبا از دیرباز در تاریخ زندگی بشریت ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان ابراز امیدواری کرد با توجه به باورهای اعتقادی و آموزه های دینی، فرهنگ وقف بیش از پیش در جامعه توسعه و گسترش یابد.