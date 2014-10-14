آذربایجان غربی دومین استان کشور در تلفات سوانح رانندگی حین انتقال به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان غربی گفت: باید بررسی های لازم را در خصوص دلایل این امر در سریعترین زمان ممکن انجام دهیم تا بتوانیم با تمهیداتی جلوی این روند را بگیریم.

وی با بیان اینکه 75 درصد تلفات عابر پیاده در استان مربوط به افراد با تحصیلات کمتر از مقطع راهنمایی است گفت: سال گذشته 620 نفر از عابران پیاده در استان جان خود را از دست دادند که 369 نفر از آنها دارای تحصیلات پایین بودند بنابراین باید در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، فرهنگ سازی را رکن اساسی در ارتقای فرهنگ رانندگی و ترافیک استان عنوان کرد و ادامه داد: برنامه های تلویزیونی با موضوع فرهنگسازی نباید به ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده خلاصه شود که در این صورت می توان به موفقیت هایی در حوزه فرهنگسازی دست یافت.

بهادری افزود: انجام تحلیل جامع و کامل از ابعاد مختلف در خصوص تلفات سوانح رانندگی در استان ضروری به نظر می رسد و باید دستگاههای مسوول در این خصوص در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس گزارش های کشوری، این استان جزء استانهای با تعداد بسیار زیاد تلفات عابرین پیاده، فوتی های مسیر حادثه تا بیمارستان و تلفات افراد با تحصیلات کمتر از راهنمایی در کشور است که باید دلایل این رتبه ها احصا شود.

بهادری اضافه کرد: یکی از مهمترین مشکلات کشته شدن عابران پیاده در آذربایجان غربی، مربوط به داخل شهرها به ویژه ارومیه است که با وجود احداث رینگ کمربندی، پل های عابر پیاده کافی در مسیر این رینگ توسط شهرداری ایجاد نشده است.

وی گفت: در سال جاری 320 میلیارد ریال اعتبار از سوی استانداری آذربایجان غربی در اختیار شهرداری ارومیه قرار گرفته ولی با توجه به تخصیص این میزان اعتبار، عملکردی از سوی شهرداری ارومیه به ویژه در رینگ کمربندی این شهر در موضوع پل های عابر پیاده دیده نمی شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: هر پل عابر پیاده با 10 میلیارد ریال اعتبار راه اندازی می شود که می شد در نیمه نخست امسال، دست کم شش پل عابر پیاده در مسیر رینگ کمربندی ارومیه ایجاد کرد.

در این جلسه تصادفات و تلفات جاده ای آذربایجان غربی در نیمه نخست امسال مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد زمینه بهبود وضعیت 12 نقطه پرحادثه جاده های استان در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.