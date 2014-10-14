بارش باران در غرب کشور/ باران پراکنده در پایتخت از عصر فردا

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از اواخر وقت امروز با ورود یک سامانه بارشی در برخی مناطق مرزهای غربی کشور ابرناکی و بارش باران شروع می شود. فردا در غرب، جنوب غرب، بخش هایی از شمال غرب، نواحی مرکزی و دامنه‌های غربی و مرکزی البرز ابرناکی، بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: ابرناکی و بارش روز پنج شنبه نیز در مناطق ذکر شده ادامه خواهد داشت و از اواخر وقت روز جمعه در نیمه غربی کشور از مقدار ابرها کاسته می شود و گستره بارش‌ها به شمال شرق کشور نیز می رسد.

به گفته وی، این بارش‌ها از چهارشنبه تا جمعه در استانهای غربی کشور و دامنه‌های مرکزی زاگرس شدید خواهد بود.

وظیفه اظهار داشت: طی دو روز آینده افزایش دما در سواحل دریای خزر و استان اردبیل پیش بینی می شود.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: : فردا آسمان تهران نیمه ابری دربعدازظهر ابری همراه با بارش پراکنده و گاهیوزش باد خواهد بود. کمینه و بیشینه دما در این روز به 14و 22 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.