ایران آماده ارسال فوری کمک نظامی برای ارتش لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد فتحعلی گفت: کمک ایران به ارتش لبنان را شامل سلاح و مهمات است و ایران آماده تحویل آن به ارتش لبنان است.



وی افزود: کمک نظامی ایران به ارتش لبنان بدون قید و شرط و بلاعوض و بدون هیچ واسطه ای صورت می گیرد.جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در داخل پارلمان این کشور موضوع اعطای کمک ایران را طرح خواهد کرد.



فتحعلی تاکید کرد: امیدواریم که این کمک روند قانونی لازم را طی کند.ایران آماده ارسال این کمک نظامی به شکل فوری و بدون هر گونه تعللی است.



سفیر ایران در لبنان افزود: ایران از تجربه قوی در زمینه مبارزه با تروریسم برخوردار است و آماده انتقال این تجارب است.این کمک نظامی گام نخست در صورت اجرایی شدن است و اقدامات دیگری در راستای تحکیم پیوندهای دوستی میان دو کشور و دو ملت پس از موفقیت گام اول برداشته خواهد شد.در آینده با انجام مذاکرات رسمی میان مسئولان دو کشور اقدامات دیگری در زمینه آموزش و تجهیز برداشته خواهد شد.