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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

سفیر ایران در لبنان:

ایران آماده ارسال فوری کمک نظامی برای ارتش لبنان است

ایران آماده ارسال فوری کمک نظامی برای ارتش لبنان است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان اهدای کمک نظامی کشورمان به ارتش این کشور را بدون هیچ قید و شرطی دانست و از آمادگی تهران برای ارسال سریع این کمک در صورت طی مراحل قانونی آن در پارلمان لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد فتحعلی گفت: کمک ایران به ارتش لبنان را شامل سلاح و مهمات است و ایران آماده تحویل آن به ارتش لبنان است.

وی افزود: کمک نظامی ایران به ارتش لبنان بدون قید و شرط و بلاعوض و بدون هیچ واسطه ای صورت می گیرد.جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در داخل پارلمان این کشور موضوع اعطای کمک ایران را طرح خواهد کرد.

فتحعلی تاکید کرد: امیدواریم که این کمک روند قانونی لازم را طی کند.ایران آماده ارسال این کمک نظامی به شکل فوری و بدون هر گونه تعللی است.

سفیر ایران در لبنان افزود: ایران از تجربه قوی در زمینه مبارزه با تروریسم برخوردار است و آماده انتقال این تجارب است.این کمک نظامی گام نخست در صورت اجرایی شدن است و اقدامات دیگری در راستای تحکیم پیوندهای دوستی میان دو کشور و دو ملت پس از موفقیت گام اول برداشته خواهد شد.در آینده با انجام مذاکرات رسمی میان مسئولان دو کشور اقدامات دیگری در زمینه آموزش و تجهیز برداشته خواهد شد.

کد مطلب 2389099

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