اولویت های مهم فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی خراسان رضوی با بیان این که این کارگروه یکی از کارگروه های 10 گانه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه به شمار می رود، اظهار داشت: تصمیمات و برنامه ریزی ها در آن، نقش مهمی در مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی خراسان رضوی دارد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه استان در حوزه مسائل فرهنگی و معنوی، از وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، به عنوان عظیم ترین ظرفیت فرهنگی کشور یاد کرد و افزود: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز در افق 1404 مبنی بر نیل به جامعه ای ایمن، شاداب، الگو و نمونه در خاور میانه و جهان اسلام، باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: برای رفع چالش ها و ناهنجاری ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی باید از اتخاذ تصمیمات کلی که نتایج آن هم قابل اندازه گیری نیست عبور کرد.

صادقی گفت: چالش های زیست محیطی، روند بیابان زایی و خشکسالی های متوالی، موجی از مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرهای را در پی داشته که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه، با معضلی بزرگ رو به رو خواهیم بود.

وی از این کارگروه خواست تا اولویت های مهم فرهنگی و اجتماعی استان را احصاء و در کمیته های تخصصی ذیل کارگروه، راهکارهای اجرایی آن، رفع چالش ها و آسیب های مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با بیان این که ما با فقدان تصمیم مواجه نیستیم بلکه مشکل، انباشت تصمیمات اجرایی نشده است، تصریح کرد: باید دستگاه های متولی امور فرهنگی و اجتماعی را ملزم به پاسخگویی و بر عملکرد آن ها نظارت و مدیریت جدی کرد.