وجود77 هزار سالمند در خراسان جنوبی/ تهیه بانک اطلاعاتی سالمندان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری مطلق بعدازظهر سه شنبه در شورای ساماندهی سالمندان خراسان جنوبی با اشاره به جمعیت سالمند خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر جمعیت خراسان جنوبی 732 هزار نفر است که از این تعداد 77 هزار و 385 نفر بالای 60 سال سن دارند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: شورای ساماندهی سالمندان از سال 87 در استان تشکیل شده که تاکنون در این شورای 113مصوبه داشته ایم که بیشتر این مصوبات اجرا شده است.

وی اجرای طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت سالمندان استان، تهیه بانک جامع سالمندان، معرفی کارشناسان سالمندان توسط دستگاه های اجرایی را از مصوبات شورای سالمندان استان عنوان کرد.

اکبری مطلق با بیان اینکه باید بانک سالمندان خراسان جنوبی تشکیل شود، افزود: در حال حاضر دو هزار و 262 سالمند از خدمات اداره کل بهزیستی استفاده می کنند.

وی به اشاره به خدمات به سالمندان در مراکز بهزیستی استان، افزود: برای نگهداری سالمندان در مراکز روزانه 221 میلیون و 531 هزار ریال، برای نگهداری در مراکز شبانه روزی 288 میلیون و 140 هزار و برای نگهداری سالمند در منزل 92 میلیون و 400 هزار ریال ماهانه پرداخت می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: هم اکنون 127 سالمند در مراکز زیر پوشش بهزیستی نگهداری می شوند.

مددجویان سالمند کمیته امداد480 میلیون تومان وام کار انگیزی دریافت کردند

وی اظهارکرد: طی شش ماه نخست سال جاری سه هزار و 500 سالمند غربالگری شده اند.

اکبری مطلق تصریح کرد: هتل سالمندان در خراسان جنوبی با زیربنای سه هزار متر مربع و 48 سوئیت احداث شده که تا کنون حتی یک سالمند در آن پذیرش نشده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر یک میلیون و 510 هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد در کشور هستند.

سید جواد رضوی ادامه داد: 54 درصد سالمندان خراسان جنوبی زیر پوشش کمیته امداد هستند.

وی با اشاره به اینکه بهتر است سالمندان در کنار خانواده ها زندگی کنند، افزود: جدا کردن سالمندان از خانواده ها به صرفه نیست.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در ابتدای مهر ماه نمایشگاه توانمندی های سالمندان در استان برگزار شده است، افزود: تاکنون مددجویان سالمند کمیته امداد 480 میلیون تومان تسهیلات کار انگیزی از این نهاد دریافت کرده اند.

وی در پایان یادآور شد: ازدواج مجدد سالمندان در دستور کار کمیته امداد قرار دارد که در این خصوص خدماتی ویژه ای به زوج های سالمندان ارائه می شود.