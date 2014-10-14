۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

رسانه های سعودی:

تیراندازی در شرق ریاض/ یک آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد

تیراندازی در شرق ریاض/ یک آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد

رسانه های عربی لحظاتی پیش از کشته شدن یک آمریکایی به ضرب گلوله در شرق پایتخت عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه سعودی در خبری فوری از کشته شدن یک آمریکایی و زخمی شدن یک نفر دیگر در شرق ریاض پایتخت عربستان خبر داد.

این شبکه گزارش داد نیروهای امنیتی، فردی را که به اقدام به تیراندازی به سوی دو تبعه آمریکایی کرد، دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، دو نفر از ملیت آمریکایی هنگام توقف در پمپ بنزین در شرق ریاض هدف تیراندازی قرار گرفتند، نیروهای امنیتی، این منطقه را محاصره کردند و فرد مهاجم را زخمی و دستگیر کردند.

العربیه از ادامه تحقیقات وزارت کشور سعودی درباره دلایل وقوع این حادثه خونین در شرق ریاض خبر داده است.

