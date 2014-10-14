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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

اولاند:

ترکیه مرزهای خود را به روی کردها باز کند

رئیس جمهوری فرانسه از دولت ترکیه خواست مرزهای خود را به روی پناهجویان گریخته از جنگ با داعش در عین العرب بگشاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه از ترکیه خواست برای کمک به مردم کوبانی مرزهای خود را به روی کردها باز کند. وی امروز در نشست ضدداعش در پاریس بر لزوم کمک به اکراد در حال جنگ با داعش در شهر عین العرب (کوبانی) تاکید کرد.

به گفته رئیس جمهوری فرانسه شهر عین العرب یک منطقه نمادین در جنگ با تروریسم است. وی همچنین از مصمم بودن دولتش برای حضور در جمع کشورهای متحد آمریکا موسوم به ائتلاف بین المللی ضدداعش خبر داد.

اولاند در عین حال از این کشورها خواست برای تضعیف نظام سوریه به گروه های به اصطلاح معارض میانه رو سلاح و تجهیزات ارسال کنند. فرانسوا اولاند و "فواد معصوم" روسای جمهور فرانسه و عراق ریاست مشترک این کنفرانس را که با حضور 26 کشور به اضافه اتحادیه اروپا، سازمان ملل و اتحادیه عرب برگزار می شود، برعهده دارند.

کد مطلب 2389162

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