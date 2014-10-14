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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

بهزادی در گفتگو با مهر:

خوشحالم AFC به یادم بود/ مشکلی نداشته باشم به فیلیپین می‌روم

خوشحالم AFC به یادم بود/ مشکلی نداشته باشم به فیلیپین می‌روم

پیشکسوت فوتبال ایران می‌گوید از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا به یادش بوده و او را به عنوان بازیکن افسانه‌ای ایران به شصتمین سالگرد تاسیس AFC و مراسم بهترین‌های 2014 آسیا دعوت کرده، خوشحال است.

به گزارش خبرنگار مهر، شصتمین سالگرد تأسیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و مراسم ارائه جوایز بهترین های سالانه آسیا در حالی نهم آذرماه در فیلیپین برگزار خواهد شد که الکس سوسی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به مهدی محمد نبی از حضور همایون بهزادی و علی دایی به عنوان بازیکنان افسانه ای ایران در این مراسم خبر داد.

همایون بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: باید از کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکر کنم. با این اقدامات آدم می‌فهمد که هنوز زنده است! خوشحالم که AFC به یادم بوده است.

وی تاکید کرد: تا نهم آذر فرصت زیادی است. ان شاءالله حالم بهتر شود و بتوانم در این مراسم شرکت کنم. خوشحال می‌شوم بتوانم به این مراسم بروم.

پیشکسوت فوتبال ایران در پایان گفت: خوشحالم که علی دایی هم در این مراسم هست. دایی دوست خوبم است و در صورتی که شرایطم خوب باشد حتما با وی به این مراسم خواهیم رفت.

کد مطلب 2389169

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