پشتوانه مردمي ارتش بزرگترين عامل قدرتمندي اين نيرو براي دفاع از كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفي عصر سه شنبه در ديدار با معاونان اجرايي و مهندسي ارتش جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه ارتش جمهوري اسلامي ايران مايه افتخار كشور است، افزود: ارتش در نظام مردم سالار ديني ارتش مردمي است كه تحت تدابير فرماندهي معظم كل قوا به حراست و دفاع از مرزهاي ايران اسلامي مي پردازد.

وي با بيان اينكه در نظام جمهوري اسلامي ايران ارتش به دليل فداكاري ها و جانفشاني هاي در طول عمر پربركت انقلاب مورد تكريم و احترام مردم است، اظهارداشت: همه وجود ارتش براي مردم است و به همين دليل نيز مورد احترام و تكريم آنان قرار دارد.

استاندار گيلان گفت: در حاليكه كشورهاي همسايه با ناامني روبرو هستند با اتحاد و همدلي نيروهاي مسلح و پشتوانه مردمي آنها، ايران اسلامي از امن ترين كشورهاي جهان است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به كمك رساني نيروهاي مسلح شامل ارتش، سپاه، نيروي انتظامي وزارت دفاع و بسيج به مردم در بحران برف سال گذشته افزود: اين كمك ها نشاني از همدلي براي خدمت به مردم است.

امير سرتيپ محمد محمودي معاون اجرايي ارتش نيز در اين ديدار با اشاره به كمك رساني هاي ارتش در بحران برف سال گذشته گفت: يكي از وظايف ارتش در كنار مسائل نظامي،كمك به مردم در زمان بروز بلاياي طبيعي است و اين نيرو همواره آماده جانفشاني براي خدمت به مردم است.

امير عليرضا توانايي معاون مهندسي ارتش نيز در اين نشست از آمادگي كمك هاي فني و مهندسي اين نيرو در پروژه هاي استان خبر داد.

