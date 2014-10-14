دو طرح عمرانی در شهرستان البرز استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، داود محمدی و مرتضی حسینی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا حسن پور فرماندار، مدیرکل دفتر شهری استانداری و جمعی از مسئولان محلی بهره برداری از ساختمان دهیاری پیریوسفیان و بلوار شهید بهشتی شهر شریفیه آغاز شد.



جابجایی تیرهای برق با 230 میلیون تومان اعتبار، جدول گذاری با 56 میلیون تومان، روکش آسفالت یک هزار و 500 متر از معابر با 300 میلیون تومان، خرید یک دستگاه کامیونت حمل زباله با 35 میلیون تومان اعتبار، احداث پل روی کانال با 15 میلیون تومان از دیگر طرح های عمرانی بود که امروز به بهره برداری رسید.



در این مراسم کلنگ آغاز عملیات اجرای پروژه طرح توسعه امامزاده احمد و محمود در شهرستان البرز با حضور مسئولان استانی به زمین زده شد.

این پروژه قرار است با تامین هشت میلیارد ریال هزینه اجرا شود که نوسازی و بازسازی حرم، ساخت صحن و نصب ضریح در آن پیش بینی شده است.

داود محمدی در مراسم افتتاح طرح های یاد شده اظهارداشت: به مناسبت عید خجسته غدیر خم در کنار برگزاری جشن های متعدد در اقصی نقاط کشور و استان شاهد افتتاح و کلنگ زنی طرحهایی هستیم که چهره مناطق را متحول می کند.

محمدی بیان کرد: ساخت بلوار شهید بهشتی می تواند بار ترافیکی شهر را از ورودی شمال بخوبی برطرف کند و کاهش دهد و در سهولت جابجایی مردم موثر باشد.

این نماینده طرح توسعه امامزادگان در مناطق مختلف استان را گامی در مسیر تبدیل شدن این اماکن به قطب فرهنگی دانست و یادآورشد: توجه به اماکن دینی می تواند زمینه عمران و آبادانی مناطق و نیز افزایش حضور زائران مذهبی را در این منطقه فراهم کرده و به رونق اقتصادی محلی نیز کمک کند.



غلامرضا حسن پور فرماندار شهرستان البرز هم در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح های عمرانی در شهرهای کوچک اظهارداشت: با توزیع متوازن و عادلانه امکانات می توانیم اعتماد مردم به مسئولان را بیش از گذشته جلب کنیم و از مشارکت عمومی در کارها برخوردار شویم.



حسن پور بیان کرد: اجرای طرح های خدمات شهری، روکش آسفالت، جدول گذاری، احداث پل، توسعه امامزاده ها و تامین روشنایی معابر از کارهای ارزشمندی است که توسط مسئولان محلی اجرا شده و زمینه آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان البرز را بیش از پیش فراهم کرده است.

