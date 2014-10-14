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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۴

پروژه فیبر نوری اداره کل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

پروژه فیبر نوری اداره کل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

یاسوج – خبرگزاری مهر: پروژه فیبر نوری اداره کل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین بعدازظهر سه شنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

استاندار استان در این مراسم گفت: این پروژه با اعتبار 260 میلیون تومان و با هدف تسهیل خدمات رسانی به مردم به بهره برداری می رسد.

سید موسی خادمی افزود: توسعه خدمات الکترونیک ثبت احوال استان مانند ثبت وقایع حیاتی، صدور شناسنامه و کارت ملی و ... از نتایج افتتاح این پروژه است.

وی توسعه خدمات دولت الکترونیک را در اولویت برنامه های دولت در استان عنوان کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان هم در این آیین گفتک راه‌اندازی فیبر نوری در شهرستان گچساران تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

کد مطلب 2389174

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