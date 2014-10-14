پرداخت 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر احمد شفیع زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صادرات از مولفه های مورد توجه در بانک دی به شمار می رود گفت: از رویکردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت، توسعه صادرات غیرنفتی است.

مدیرعامل بانک دی اظهارداشت: دولت در این زمینه از طریق سازوکارهایی به دنبال ایجاد رونق در این بخش است. با توجه به پیشرفت های خوبی که در برخی حوزه ها مانند علم صورت گرفته، می توان در حوزه اقتصاد نیز گام های بلندی را برداشت.

شفیع زاده با اشاره به اینکه از طریق توسعه صادرات می توان وابستگی به نفت را کاهش داد افزود: این بانک به دنبال ارزش آفرینی بیشتر به دنبال تدوین سازوکارهایی برای حرکت در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال تعامل بیشتر با سازمان های تخصصی مرتبط با این حوزه، یک بسته اعتباری ویژه طراحی و ارائه شده است.

این مقام مسئول بانکی کشور با تاکید بر اینکه این بسته در 7 سرفصل طراحی شده است گفت: امیدواریم، بسته جدید مورد استقبال صادرکنندگان قرار بگیرد. بی‌ شک یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی تامین خدمات مالی بوده و نیاز به حمایت همه‌ جانبه در این بخش وجود دارد.

شفیع زاده ادامه داد: ما در ایران از نفت استفاده کردیم، اما استفاده درستی نبوده و هر روزه به آن وابسته‌ تر شدیم. تاکنون 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بانک دی پرداخت شده که 15 درصد آن در حوزه صادرات و بازرگانی بوده است.

مدیرعامل بانک دی درباره افزایش سرمایه این بانک گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان بورس، قرار است سرمایه این بانک از 5 هزار میلیارد ریال به 10 هزار میلیارد ریال تا پایان سال آینده افزایش یابد.

وی میزان مطالبات معوق این بانک را در حال حاضر نسبت به تسهیلات پرداختی، کمتر از 5 درصد عنوان کرد.