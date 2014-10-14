به گزارش خبرنگار مهر، سعيد قريشي در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان مهريز كه با حضور فرماندار اين شهرستان برگزار شد، يكي از مهمترين مشکلات کتابخانه‌های روستایی را مربوط به ساخت طبقه دوم برخی کتابخانه ‌ها به منظور توسعه فضا، انجام عایق‌ بندی پشت‌ بام کتابخانه ‌ها و کمبود تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات رایانه ‌ای دانست و بيان كرد: توسعه برخي كتابخانه ها در شهرستان مهريز به ويژه در حوزه روستايي با مشكل مواجه است.

براي جذب اعضاي كتابخوان در كتابخانه هاي مهريز عزم جدي وجود دارد

قريشي با بيان اينكه در برخي شاخص هاي كتابخانه اي بايد به پيشرفت هاي لازم دست پيدا كنيم، عنوان كرد: در زمينه غني سازي منابع كتاب همچنين جذب اعضاي كتابخوان نياز به يك عزم جدي وجود دارد.

وي با بيان اينكه كتابخانه ها نبايد تنها به محلي براي مطالعه كنكوري ها تبديل شود، تصريح كرد: تلاش مي كنيم تا شاخص امانت دادن كتاب نيز در كتابخانه هاي اين شهرستان افزايش پيدا كند.

فرماندار مهریز نيز در اين جلسه با اشاره به اهميت و كاركرد انجمن كتابخانه هاي عمومي اظهار داشت: انجمن کتابخانه ‌های عمومی، مجموعه ‌ای متشکل از انسان ‌های فکور و اندیشمند است که نسبت به مقوله مطالعه حساس هستند.

سید محمد رستگاری از بخشدار مهریز و دهیاران بخش هاي مختلف اين شهرستان خواست تا به طور جدی مسائل مربوط به کتابخانه های روستایی را پیگیری کند.

اعضاي انجمن كتابخانه هاي عمومي ابتدا خود كتابخوان شوند

وی با تأکید بر اینکه برای کتابخوان كردن مردم و سیاستگذاری در امر کتاب و کتابخوانی، ابتدا باید به این موضوع اعتقاد داشت، عنوان كرد: در درجه اول خود اعضای انجمن و مسئولان فرهنگی باید اهل مطالعه باشند و جلسات انجمن نیز رنگ و بوی کتاب و کتابخوانی به خود بگیرد.

رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي مهريز اظهار داشت: انجمن کتابخانه ‌های عمومی، مجموعه‌ ای متشکل از انسان‌های فکور و اندیشمند است است که نسبت به مقوله مطالعه حساس هستند و به همین خاطر نگاه اعضای انجمن باید در جهت رشد و توسعه مطالعه شهروندان باشد.

سید عباس طباطبایی، بخشدار مركزي مهریز نیز بر لزوم تشکیل جلسه ای با حضور دهیاران روستاهای مدوار، خورمیز سفلی، بهادران، عصمت آباد و میرک آباد برای تأمین هزینه ‌های جاری کتابخانه های روستایی از سوی دهیاری‌ ها تاكيد كرد.

یکی از برنامه‌های سومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی مهریز، باهم‌ خوانی و نقد و بررسی کتاب "فال خون" نوشته "داود غفارزادگان" بود و مقرر شد با توجه به در پیش بودن ماه‌های محرم و صفر، در جلسه بعدی انجمن کتاب "اشک باید رازدار باشد" توسط اعضا مطالعه و نقد شود.