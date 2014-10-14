اولین جشنواره تئاتر میدانی دفاع مقدس در اسلامشهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره برای اولین بار به همت سازمان فرهنگی ورزشی و با استقبال پرشور هنرمندان اسلامشهری، پس از انجام مراحل بازبینی و داوری، با معرفی نفرات برتر در بخش های مختلف، برگزار شد.

در ابتدای اين مراسم ولي الله اصغري رئيس شوراي اسلامي شهر از آمادگی مجموعه شورا برای همکاری و مساعدت به هنرمندان اسلامشهری خبر داد و اظهار داشت: ارتقا سطح فرهنگ که بهترین راه آن اجرای برنامه های نمایشی و هنری است قطعا در مشارکت شهروندان در پیشرفت و آبادانی شهر موثر خواهد بود، نگاه هنرمندانه به مقوله دفاع مقدس بهترین روش برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت است.

در ادامه مهدی سلیمی رییس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اسلامشهر خلاصه ای از روند برگزاری اولین جشنواره تئاتر میدانی دفاع مقدس در اسلامشهر را ارائه داد و افزود: این اولین تجربه برگزاری جشنواره ای با حضور همه هنرمندان اسلامشهر است که امید می رود بتوانیم در جشنواره های بعدی کمبودها را جبران کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون هنرمندان زیادی در سطح اول تئاتر و سینمای کشور از شهرستان اسلامشهر حضور دارند که با تحمل سختی های بسیار توانسته اند استعداد خود را به رخ همه بکشند، مجموعه شهرداری برای همکاری بیشتر با انجمن نمایش شهرستان اسلامشهر هیچ مشکلی ندارد و وظیفه خود می دانیم تا هنرمندان عرصه نمایش را بیشتر حمایت کنیم.

فناییان رییس انجمن نمایش اسلامشهر نیز در این مراسم با تقدیر از ارگان هایی که همکاری لازم را برای برگزاری این جشنواره به عمل آوردند، اظهار داشت: سعی کردیم بحث کیفی را مد نظر قرار دهیم و امیدوارم هنرمندان اسلامشهری خود را باور کنند.

این مسئول گفت: با توجه به استقبال خوب و کیفیت عالی برخی از آثار در آذر ماه امسال اولین جشنواره صحنه ای تاتر اسلامشهر را برگزار خواهیم کرد همانطور که اسلامشهر را به نام شهر حافظان قرآن و شهر قهرمانان می شناسند باید با اطلاع رسانی هنرمندان عرصه های مختلف شهرمان را به همه بشناسانیم.

گفتنی است در پایان مراسم، مرتضي خاني در بخش بازيگري مرد، فريبا رسولي بهترین بازيگر زن، خسرو مهدوي در بخش نويسندگي، بهنام امين غربالي در قسمت كارگرداني مورد تقدیر قرار گرفتند و نمايش هاي صداي خاطرات و قلب زمين به كارگرداني بهنام امين غربالي و خسرومهدوي به عنوان نمايش هاي برگزيده معرفی شدند.