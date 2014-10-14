به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین مراسم روز ملی صادارت در حالی برگزار می‌شود که رئیس جمهور با اهدا لوح و تندیس صادرکنندگان نمونه ضمن تجلیل از تلاش‌های آنها در اعتلای اقتصادی کشور، اهمیت این روز ملی را خاطر نشان می‌کند.

اهمیت و جایگاه صادرات غیرنفتی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور و حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز ملی صادرات، اهتمام دولت به امر صادرات غیرنفتی را نشان می‌دهد و به افزایش انگیزه دست‌اندرکاران، فعالان و صادرکنندگان این حوزه برای ادامه مسیر می‌انجامد.

بر این اساس روز ملی صادرات متفاوت‌تر و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد و با اولین حضور رئیس قوه مجریه در این مراسم پس از چند سال، از صادرکنندگان نمونه کشور در حضور شخص اول اجرایی کشور تجلیل خواهد شد.

توسعه صادرات غیرنفتی در حالی استراتژی اقتصادی دولت محسوب می‌شود که اقدامات دولت در یکسال گذشته رشد 20 درصدی صادرات غیرنفتی را در 6 ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد تا جایی که حسن روحانی در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با اشاره به رقم 50 میلیارد دلار صادرات و واردات غیرنفتی در 6 ماه نخست سال این رقم را رقم چشمگیری در این حوزه خواند.

وی با بیان اینکه انشاء‌الله رقم تجارت خارجی تا پایان سال به 100 میلیارد دلار برسد گفت: این نشان می‌دهد که اقتصاد ما شروع به حرکت کرده است و مردم امیدوار هستند.