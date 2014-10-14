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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۸

وزیر بازرگانی روسیه:

ما مثل غربی ها رفتار نمی کنیم/واکنشی به تحریم های جدید نشان نمی دهیم

ما مثل غربی ها رفتار نمی کنیم/واکنشی به تحریم های جدید نشان نمی دهیم

وزیر بازرگانی روسیه اعلام کرد کشورش قصد ندارد با واکنش جدید به تحریم های غرب فرصت های تجاری را از بین ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزیر بازرگانی روسیه اعلام کرد کشورش قصد ندارد در برابر تحریم های غرب تدابیر جدیدی اتخاذ کند.

مانتوروف گفت: علاقه‌ای به واکنش نشان دادن به برخی اقدامات غیرمنطقی غرب نداریم. این غربی ها هستند که باید به این فکر کنند چه زمانی تحریم‌ها را لغو کنند.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های غربی بیشترین صدمه را از تدابیر دولت‌هایشان متحمل شده اند.

وزیر بازرگانی روسیه تاکید کرد روسیه در این خصوص، انسانی‌تر رفتار خواهد کرد و قصد ندارد با متوسل شدن به تدابیر محدودکننده، فرصت‌ های تجاری را از بین ببرد.

کد مطلب 2389205

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