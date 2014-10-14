ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بناب/ دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای احداث کمربند شرقی بناب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بناب با اشاره به اینکه کلنگ زنی 200 هکتار از طرح توسعه شهرک صنعتی بناب با اعتباری بالغ بر50 میلیارد ریال در آینده نزدیک انجام می شود، افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور طی دو سال گذشته تمام تلاش بر این بود که وضعیت صنایع و همچنین اشتغال را حفظ کنیم و نگذاریم اشتغال بناب با رکود مواجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای احداث کمربند شرقی بناب بطول 18 کیلومتر خبرداد و افزود: این طرح ملی در آستانه انتخاب پیمانکار قرار گرفته و در بودجه سال آینده کشور ردیف مستقلی برای آن اختصاص داده خواهد شد.

حجت الاسلام باقری بنابی از جذب 40 میلیارد ریال اعتبار برای احداث ورزشگاه 10 هزار نفری بناب در سال گذشته خبرداد و افزود: این ورزشگاه با 55 درصد پیشرفت فیزیکی قرار است تا پایان سال آینده مورد بهره برداری قرارگیرد و این ورزشگاه شاید بعد از ورزشگاه یادگار امام تبریز بی نظیرترین ورزشگاه استان آذربایجان شرقی است.

این نماینده مردم بناب در مجلس همچنین گفت: هزینه 50 میلیارد ریالی برای تکمیل زیرساختهای شهرک مسکونی ولی عصر(عج) بناب تخصیص یافته است.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی همچنین از حل مشکل زمین 50 هکتاری ساید جدید دانشگاه دولتی بناب خبرداد و گفت: بزودی با انتقال سند بنام دانشگاه بناب شاهد آغاز عملیات ساختمانی در سایت جدید خواهیم بود.

حجت الاسلام باقری بنابی در خاتمه سخنان خود از افزایش 30 رشته جدید در تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب خبر داد و اظهارکرد: این افزایش رشته ها موجب شده تا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به روند توسعه خود ادامه دهد.

وی تصریح کرد: مؤسسه سلامت شهرستان بناب در زمستان امسال راه اندازی می شود و این مؤسسه که جایش در شهر دانشگاهی بناب خالی بود، قرار است از بهمن ماه سالجاری در سه رشته تحصیلی فعالیت خود را آغاز کند.