اتمام پروژه ریل عریض مهم ترین دغدغه گلستان در خط آهن اینچه برون است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری در چهارمین جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی افتتاح پروژه راه آهن گرگان- ترکمنستان و قزاقستان که عصر سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر همه پیمانکاران و مجریان و تمام عوامل اجرایی در سطوح استان وملی برای تحقق این پروژه، پای کار هستند و در حال حاضر هم یک گروه پیگیر این موضوع از دفتر نهاد ریاست جمهوری برای بازدید پروژه به استان آمده اند.

وی افزود: این پروژه دو بار تاکنون مورد مخاطب بوده است و در حال حاضر هم نگاه بین المللی و هم ملی و هم استانی به این پروژه وجود دارد که برای بار سوم این پروژه به طور کامل به اتمام برسد و بهره برداری شود.

مرگدری اظهار کرد: مکاتبات لازم در خصوص مشکلات پروژه و نیازهای آن با دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رییس جمهور انجام شده است و در حدود 27 آیتم موارد و موضوعات قابل پیگیری است که باید تا افتتاح پروژه انجام شود.

وی تصریح کرد: طرف مقابل ما به ویژه کشور قزاقستان آمادگی بسیار زیادی برای همکاری های اقتصادی با مادارد و در حال حاضر ما نزدیک به پنج میلیون تن تفاهم نامه معدنی با کشور قزاقستان امضا کرده ایم که نیاز داریم این خط راه آهن ظرفیت کاملی برای این موضوع داشته باشد.

نماینده مجری کل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در این جلسه گفت: از ابتدای اجرای این طرح در استان حدود 750 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت به مردم در خصوص واگذاری زمین ها به راه آهن پرداخت شده است و 15 میلیارد ریال نیز از این مقدار باقی مانده است که بیشتر مربوط به زمین های مورد مناقشه بین منابع طبیعی و مردم است که سند ندارد.

علی اصغر رفیع نژاد گفت: در تلاش هستیم این مبالغ باقی مانده هم با حل مشکلات به مردم پرداخت شود.