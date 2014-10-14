هشتمين ارتباط تلفنی مردم با استاندار قزوین برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي روزبه پس از گفتگوي تلفني با مردم و شنيدن دغدغه ها، مشكلات و درخواست هاي آنها دستورات لازم را براي حل مشكلات مطرح شده صادر كرد.



وي خطاب به مديران گفت: اگر مديران دستگاههاي اجرايي استان به موقع و درست پاسخگوي ارباب رجوع باشند میزان مراجعه کنندگان به استانداري كاهش مي يابد و مردم نيز به موقع پاسخ لازم قانوني را دريافت مي كنند و معطل نمي شوند.



روزبه نظارت لازم و مستمر بر عملكرد فرمانداري هاي استان را در خصوص چگونگي پاسخگويي ارباب رجوع ضروري دانست.



اين ارتباط كه به مدت دو ساعت طول کشید درخواست ها از طريق سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به دستگاه هاي اجرايي ذيربط جهت بررسي و انجام ارجاع شد.



شهروندانی كه موفق به برقراري ارتباط شدند لازم است با ارتباط مجدد از طريق 111 نسبت به دريافت كد رهگيري برای پيگيري درخواست خود اقدام كنند و سپس به دستگاه هاي اجرايي مربوطه مراجعه و يا از طريق تلفن پيگيري لازم را انجام دهند.

مشاور استاندار در امور بسيج سازندگي و خدمت رساني منصوب شد



با صدورحكمي از سوي مرتضي روزبه، استاندار قزوين حميد رضا الله بداشتي به عنوان مشاور استاندار در امور بسيج سازندگي و خدمت رساني منصوب شد.



در حكم استاندار قزوین خطاب به الله بداشتی آمده است: با توجه به پيشنهاد فرماندهي محترم سپاه حضرت صاحب الامر (عج) استان و نظر به تجارب ارزنده وتعهدي كه از شما سراغ دارم به موجب اين ابلاغ جناب عالي را به سمت مشاور استاندار در امور بسيج سازندگي و خدمت رساني منصوب مي نمايم.



اميدوارم در سايه عنايت الهي در جهت بسط و گسترش منويات مقام معظم رهبري و سياستهاي دولت محترم در امر خدمت رساني بهتر به مناطق كمتر توسعه يافته روستايي و پيشبرد اهداف و برنامه هاي طرح هجرت 3 و فراهم کردن بستر اقتصاد مقاومتي در روستاها و خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي استان موفق باشيد.بديهي است تمامي مديران محترم دستگاههاي اجرایي استان در اين امر خطير همكاري لازم را معمول خواهند داشت.



استاندار قزوین از مشاور خود خواسته است گزارش اقدامات و تعامل دستگاهها بصورت مستمر به ایشان منعكس شود.



سرپرست جمعيت هلال احمر شعبه شهرستان بوئين زهرا معرفي شد



محمدرضا رحیمی به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان بوئین زهرا منصوب شد.



همزمان با هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي در مراسمی با حضور حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، محمد رضا رحيمي بعنوان سرپرست جديد جمعيت هلال احمر شهرستان بوئين زهرا معرفی شد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین روز سه شنبه در جلسه شورای اجرایی و اداری جمعیت شعبه شهرستان بوئین زهرا ضمن معرفی محمد رضا رحیمی بعنوان سرپرست جدید از خدمات بابک خیابانی مسئول سابق تشکر کرد.



ره انجام در این نشست گفت: شورای اجرایی شهرستانها بازوی توانمند جمعیت در فراهم آوردن بستر خدمت شایسته و خیرخواهانه به مردم هستند.



وی بی تفاوتی در امور را آفت این جمعیت دانست و افزود: رفاقت و صمیمیت همکاران به همراه نظم، موجب پیشرفت امور خواهد شد و مردم را نیز راضی خواهد کرد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: بودجه و برنامه های اجرایی به شهرستانها ابلاغ شده و شعب بصورت مستقل می توانند عمل می کنند زیرا رویکرد ما تقویت مدیران شهرستانی است تا بتوانند با اختیارات بیشتری عمل کنند.

احداث انبار امدادی هلال احمر در آوج



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین از افتتاح انبار امدادی آوج با 9 میلیارد ریال اعتبار در هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی خبر داد.



حکمت ‌الله هاشمی به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی اظهارداشت: برای این هفته برنامه‌های ویژه‌ای در سطح کشور از جمله استان قزوین تدارک دیده شده و اجرا می شود.



وی افزود: افتتاح انبار امدادی در شهرستان آوج یکی از برنامه‌های این هفته است که با توجه به حادثه‌خیز بودن این منطقه و سابقه وقوع زلزله شدید در دهه 80 تا پایان امسال آماده بهره ‌برداری می شود.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین یادآور شد: برای احداث این انبار که یک هزار و 200 متر مربع مساحت دارد، تاکنون 900 میلیون تومان هزینه شده است.



هاشمی بیان کرد: در انبار امدادی شهرستان آوج 22 قلم از اجناس اضطراری و مورد نیاز مردم در مواقع بروز حوادث احتمالی ذخیره می‌شود و می‌تواند حدود دو درصد از جمعیت این شهرستان را تحت پوشش قرار دهد.



این مسئول برگزاری مانور امداد و نجات از سوی تیم‌های امداد روستایی استان را از دیگر برنامه‌های هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی دانست و افزود: در حال حاضر حدود 30 تیم امداد و نجات روستایی در استان تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه تا پایان سال این تیم‌ها در 100 روستا فعال می شود که روستاهای حادثه ‌خیز در اولویت قرار دارند.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین یادآورشد: برگزاری مانور دور میزی، دیدار با استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان از دیگر برنامه‌های این هفته است.



هاشمی عنوان کرد: اطلاع‌ رسانی در رسانه‌های استان در خصوص هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی نیز به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم طی این هفته صورت می‌گیرد و برای دستگاه‌های عضو کارگروه امداد و نجات استان و کارکنان آن نیز آموزش‌هایی در نظر گرفته شده است.



برگزاری 360 ساعت دوره آموزشی در حوزه امداد و نجات



مدیرکل پدافند غیرعامل استان از برگزاري 360 ساعت دوره آموزشي عمومي و تخصصي در حوزه امداد و نجات خبر داد.



محمد افشار در ششمین جلسه کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل استان كه در جمعیت هلال احمر قزوین برگزار شد اظهارداشت: در راستای اجرایی شدن برنامه های هفته پدافند غیرعامل استان و استفاده از توان و ظرفیت دستگاه های اجرایی نسبت به برگزاري دوره آموزش عمومی اقدام شده است.



وی افزود: اعضای کارگروه بمدت 50 ساعت آموزش دیدند و با تشکیل تیم های واکنش سریع و تجهیز تیم برای این کار اقدام شده است.

افشار تصریح کرد: فاز اول برنامه آموزشی عمومی انجام شده و در فاز دوم قرار است آموزش های تخصصی جمعا 360 ساعت آموزش ارائه شود.



وی بیان کرد: برنامه های این کارگروه به نحو مطلوبی برگزار می شود و در زمینه های تهدیدات تخصصی از قبیل بیولوژیک و جنگ های نوین این تیم ها نیاز به تجهیزات و ابزار و وسایل می باشد که نیاز است در خصوص تامین اعتبارات آن مساعدت لازم انجام شود.



مدیرکل پدافند غیرعامل استان با اشاره به برنامه های هفته پدافند و اجرای مانور و رزمایش زیستی و شرح وظایف کارگروه های تخصصی در این مانورها یادآورشد: نگاه ویژه به آموزش و برنامه ریزی و اجرایی کردن برنامه ها و برگزاری مانورهای میدانی نقاط قوت و ضعف و توان دستگاههای اجرایی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

برنامه پیگیری در سیمای مرکز قزوین به روی آنتن می‌رود



برنامه تلویزیونی «پیگیری» برای بررسی مشکلات مردم در سیمای مرکز قزوین به روی آنتن می‌رود.

معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین پیام‌ها و نظرات مخاطبان را در برنامه "پیگیری" منعکس می‌کند.



این معاونت پیام‌ها و نظرات مخاطبان را که از طریق سامانه پیامکی 30000281، خط ارتباط مردمی 162 و 33668031 دریافت و در برنامه‌ای با عنوان"پیگیری" منعکس و بررسی می‌کند.



این برنامه با هدف انعکاس مشکلات مردم در رسانه، حضور ملموس رسانه در میان مردم و جامعه، همراهی رسانه با مردم برای حل مشکلات اجتماعی و همچنین ملزم کردن مسئولان برای پاسخگویی سریع به مردم از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می‌شود.



"پیگیری" رویکردی اجتماعی دارد که مشکلات مردم را در محیط‌های اجتماعی، اداری، تجاری و سایر بخشها منعکس کرده و همزمان مسئول مربوطه را برای پاسخگویی به مردم در برنامه دعوت می‌کند.



برنامه" پیگیری" در معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین تولید و چهار روز در هفته پخش می‌شود.