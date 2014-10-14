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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۱

محمدی:

تولید ذرت علوفه ای کشت و صنعت مغان 70 درصد افزایش می یابد

تولید ذرت علوفه ای کشت و صنعت مغان 70 درصد افزایش می یابد

پارس آباد- خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از افزایش 70 درصدی علوفه تولیدی این مجموعه در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اروجعلی محمدی شامگاه سه شنبه در تشریح روند تحقق این مهم تصریح کرد: تولید ذرت علوفه ای این مجموعه نزدیک 300 هزار تن است که با خرید دستگاه "سیلاژبگر" شاهد افزایش در تولید خواهیم بود.

وی افزود: این دستگاه هر ساعت می‌تواند 40 تن علوفه‌ی بسته‌بندی کرده و روزانه نیز با 10 ساعت کارکرد مداوم قادر است حدود 400 تن ذرت علوفه‌ای را بسته‌بندی کند.

محمدی دستاورد این عملیات را افزایش ذرت علوفه ای تا  800 هزار تن عنوان کرد و گفت: در عین حال وضعیت بسته بندی نیز با بهبود چشمگیر مواجه خواهد بود.

وی با اذعان به اینکه ماندگاری علوفه بسته بندی به مراتب بیشتر است، اضافه کرد: با خرید این دستگاه و افزایش تعداد آن می توان اقدام به صادرات علوفه بسته بندی به دامپروری های کشور کرد.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصریح کرد: برای خرید 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت کشت و صنعت مغان سرمایه‌گذاری شده است.

محمدی با بیان اینکه این دستگاه مختص کشت و صنعت مغان نیست، اضافه کرد: روستائیان منطقه و کشاورزان می توانند از این دستگاه استفاده کنند.

کد مطلب 2389227

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