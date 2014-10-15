«شش قرن و شش سال» به بازیگر تئاتر تقدیم شد/ رمزگشایی از تصانیف «عبدالقادر مراغی»

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته 22 مهرماه، فیلم مستند «شش قرن و شش سال» به کارگردانی مجتبی میرتهماسب در پردیس سینمایی کوروش با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه اکران شد.

در ابتدای مراسم ناصر صفاریان، مستندساز ضمن تشکر از تلاش های محمدرضا درویشی طی سخنانی گفت: تلاش او در جمع آوری اسناد مرتبط به موسیقی ایران قابل ستایش بوده است. معمولا در کشور ما کسی به دنبال ثبت اسناد که مربط به گذشتگان این سرزمین است، نیست و میل و رغبتی برای این کار ندارد.

صفاریان در ابتدا از عوامل سازنده فیلم «شش قرن و شش سال» دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شوند و بعد از آن مجتبی میرتهماسب، کارگردان این فیلم مستند به نمایندگی از گروه طی سخنانی عنوان کرد: بابت تاخیر در نمایش فیلم از همه حاضران در سالن عذرخواهی می کنم و از گروهی که در این فیلم مستند من را همراهی کردند تشکر و قدردانی دارم که هفت سال با من همراه بودند.

وی ادامه داد: این فیلم مستند در جریان تولید، مسیر غیر متعارفی را طی کرد و این جزو اتفاقات نادر است که این فیلم امروز در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است. اینکه یک فیلم مستند توانسته اکران شود و مخاطبان را به سالن سینما بکشاند جای امیدواری است. من فکر می کنم این عوامل فیلم هستند که در دیده شدن یک کار تاثیر گذارند.

میرتهماسب با تشکر از همراهی تهیه کننده اش در جریان تولید این فیلم عنوان کرد: محسن صمدبیگی یکی از کسانی بود که در این وانفسای اقتصادی که چهار دولت آمدند و رفتند، از این فیلم مستند حمایت کرد و سرمایه خودش را در این مسیر خرج کرد. من امیدوارم که طرح هنر و تجربه ادامه دار باشد و اکران فیلم های مستند در این گروه تثبیت شود.

این کارگردان مستند در پایان حرف هایش گفت: جای مجید بهرامی امشب در میان ما خالی است، این بازیگر توانمند عرصه تئاتر قرار بود امشب از بیمارستان مرخص شود و در این مراسم حضور داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد. از تمامی عزیزان می خواهم که برای سلامتی او دعا کنند و من اکران امشب فیلم ام را به او تقدیم می کنم.

در ادامه مراسم ابراهیم مختاری، رییس انجمن مستندسازان روی صحنه حاضر شد و عنوان کرد: از برگزاری این برنامه و اکران فیلم های مستند خوشحالم و احساس رضایت می کنم، دولت قبلی علیرغم مخالفت های ما فیلم های مستند را در سینما سپیده اکران کرد و آن طرح در آن زمان شکست خورد و از آن استقبال نشد. زمانی که طرح اکران فیلم های مستند در این گروه عنوان شد از این طرح استقبال کردیم. نکته مثبتی که طرح هنر و تجربه دارد این است که اکران فیلم های مستند در این گروه تداوم می یابد، ما پیش از این اکران های تک سانس در سالن های مختلف داشتیم، اما این طرح یک نقطه پیروزی برای سازمان سینمایی است.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: مدت ها قبل مدیریت تلویزیون باید در این زمینه اقدام می کرد چون هیچ چشم اندازی برای نمایش فیلم های مستند از تلویزیون وجود ندارد بنابراین امیدوارم که حرف های ما باعث بیداری آن ها شود.

در ادامه ناصر صفاریان مجری مراسم از گروه «عبدالقادر مراغی» دعوت کرد تا روی سن حضور پیدا کنند، و سپس محمدرضا درویشی از آهنگسازان صاحب نام موسیقی کشور که در آن زمان سرپرستی این گروه را بر عهده داشته است، عنوان کرد: تشکر می کنم از شما که امروز آمده اید تا فیلم مجتبی میرتهماسب را تماشا کنید. من می خواهم چند نکته ای که در فیلم هم عنوان می شود برای شما بیان کنم. آثار عبدالقادر مراغی به دو دسته رسالات و تصینف ها تقسیم می شود که رسالات او قبل و بعد از انقلاب در کشور منتشر شد اما تصنیف های او در دسترس نبوده است.

وی ادامه داد: ما برای دستیابی به تصنیف های او سفری به کشور ترکیه داشتیم و توانستیم از تاریکخانه ها و کتابخانه ها و آرشیو مراکز فرهنگی آتا ترک، کنسرواتوآر استانبول و آرشیوهای شخصی مختلف 24 تصنیف از 32 تصنیف منتسب به مراغه ای را بدست بیاوریم. اما مشکلی که با آن مواجه شدیم این بود که فواصل زیادی در میان برخی از نت ها وجود داشت و برای دستیابی و از بین بردن این فواصل با یکی از اعضای گروه سالیان زیادی تلاش کردیم تا آن ها را از بین ببریم.

درویشی متذکر شد: بعد از همه این ماجراهای سرانجام تمرینات ما آغاز شد و ما از یک گروه سی نفره به یک گروه 10 نفره تبدیل شدیم و شش سال جریان ساخت و ضبط این موسیقی به طول انجامید. در طول این سال ها مجتبی میرتهماسب از ما فیلم گرفت و در مجموع 150 ساعت از ما راش گرفت که در نهایت شما 80 دقیقه از آن را در قالب این فیلم مستند تماشا می کنید.

درویشی در ادامه حرف هایش با اشاره به این که دیگر سرپرست این گروه نیست، عنوان کرد: ناصر صفاریان من را سرپرست این گروه خطاب کرد در صورتی که این گروه برای خودش هویت دارد و نامش «عبدالقادر مراغی» است. من در پایان همین فیلم مستند وعده دادم که آلبومی را منصوب به «عجم ها» جمع آوری کنم که این کار را هم انجام می دهم. من سرپرست این گروه نیستم و بهزاد میرزایی این کار را انجام می دهد.

همایون شجریان، خواننده در پایان مراسم طی سخنان کوتاهی گفت: من کوچک ترین فرد در این گروه بودم و کمترین نقش را ایفا کردم. از مجتبی میرتهماسب تشکر می کنم که این فیلم مستند را ساخت، من روزهای اول فکر می کردم که او چند جلسه می آید و در نهایت می رود اما میرتهماسب شش سال با ما همراه بود.

رخشان بنی‌اعتماد، احمد مسجد جامعی، همایون شجریان، کیومرث پوراحمد، محمد رحمانیان، جعفر پناهی، فاطمه معتمد آریا، دیبا زاهدی، فرهاد توحیدی، اشکان خطیبی از حاضران در مراسم بودند.