استقبال از امام جمعه شهرکرد در بازگشت از سفربیت الله الحرام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام عصر سه شنبه در بد ورود به شهرکرد در چهار راه طالقانی این شهر مورد استقبال مردم شهرکرد قرار گرفت.

مردم شهرکرد با سردادن شعار "صلی علی محمد یاور رهبر آمد" ورود امام جمعه شهرکرد را گرامیداشتند.

امام جمعه شهرکرد در جمع مردم با تقدیر از حضور مردم، اظهار داشت: سفر حج سفری است که خدای تبارک و تعالی برای مسلمانان فراهم کرده است که تا مسلمانان در این سفر شناخت و معرفتشان افزوده شود.

حجت الاسلام نکونام تاکید کرد: سفر حج سفر شناخت و معرفت است.

وی ادامه داد: از همه اقشار برای حضور در این استقبال تشکر و تقدیر می کنم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: امیدوارم برای همه مسلمانان زمینه این سفر فراهم شود تا همه از برکات این سفر برخوردار شوند.