به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر سهشنبه در جمع مردم کنگان اظهار داشت: در دهه ولایت و عید غدیر شاهد برگزاری باشکوه جشنهای این ایام بودیم که حضور گسترده مردم در این برنامهها بیانگر عشق و علاقه آنها به ولایت است.
امام جمعه موقت قم برگزاری برنامههای غدیر را راهی مناسب برای زنده کردن نام، راه و منش حضرت علی(ع) دانست و بیان داشت: همه باید در این مسیر به خوبی به وظاف خود عمل کنیم.
وی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ نبوی، علوی، فاطمی و اهل در سطح جامعه، تصریح کرد: زندگانی امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است و باید از آنها الگوگیری کرد.
آیت الله حسینی بوشهری به جایگاه ویژه امیرالمومنین (ع) در بین اهل تسنن و تشیع اشاره کرد و افزود: حضرت علی(ع) بهترین الگو برای وحدت اسلامی است.
امیرالمومنین دارای جامعیت لازم برای اداره جامعه اسلامی بود
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به معرفی حضرت علی توسط پیامبر در غدیر خم برای اداره جامعه اسلامی، تصریح کرد: امیرالمومنین دارای جامعیت لازم برای اداره جامعه اسلامی بود و حضرت محمد(ص) به دستور خداوند ایشان را برای اداره جامعه اسلامی معرفی کرد.
وی به آیات تبلیغ و اکمال از قرآن اشاره کرد و افزود: امام و مقتدا برای جامعه اسلامی یک موضوع حیاتی بود که حضرت محمد(ص) نیز اهتمام ویژهای به این موضوع داشتند و ایشان را به همه معرفی کردند.
مدیر حوزههای علیمه کشور با غیرقابل انکار خواندن موضوع امامت و جانشینی امیرالمومنین در غدیر خم، ادامه داد: بزرگان ادیان جایگاه رفیع مولای متقیان و حضرت علی(ع) را به خوبی پذیرفتهاند.
وی با تاکید بر اینکه قرآن و عترت بالهای تعالی و تکامل و قرب الهی هستند، خاطرنشان ساخت: سبقتگرفتن یا عقبماندن از امام و رهبری باعث گمراهی و هلاکت میشود.
