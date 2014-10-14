"آموزش" مهمترین اقدام پیشگیرانه در رویارویی با حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی زاده عصر سه شنبه در رزمایش صفر حریق و اطفای آن که با حضور مسئولانی استانی در شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد افزود: آمار بلایای طبیعی و اجتماعی، نشانگر آن است که وقتی آموزش ها کافی نباشد حادثه جانی و مالی بیش از خسارات اولیه است.

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق سمنان نیز در این رزمایش جابجایی افراد، استفاده بهینه از امکانات، راهنمایی کارکنان توسط مسئولان و دست اندرکاران ذیربط در هنگام خروج از ساختمان، قطع آسانسور و خروج سریع از درب های موجود را از جمله فعالیت های آزمایشی در سنایوری این رزمایش عنوان کرد.

رحمت الله همتی در خاتمه، مهمترین اهداف این رزمایش را ارتقای سطح آمادگی و تمرین برای انجام واکنش سریع پس از وقوع آتش سوزی، هماهنگی بین واحدهای مختلف، ایجاد زمینه مناسب برای تقسیم منابع، بررسی احتمالی خسارات وارده به تاسیسات و امکانات، نحوه همکاری با تیم های بحران، ساماندهی افراد و تدوین برنامه استراتژیک برای انجام اقدام لازم برای جابه جایی مردم از محل های پرخطر به کم خطر دانست.