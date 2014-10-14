کار کارشناسی باید برای پروژه های انتقال آب انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان عصر سه شنبه درنشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مسائل حوزه آب، اظهار داشت: هم اکنون بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری کم شده است وخشکسالی این استان را چند سالی است که فرا گرفته است.

وی افزود: هم اکنون کمبود آب در بسیاری از شهرها و روستاها مشهود است و کمبود آب در بسیاری از مناطق دیگر بحرانی شده است.

نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خشکسالی و کاهش بارش موجب پایین آمدن سطح آبهای زیر زمین شده است و بسیاری از قناتها و منابع آب خشک شده است.

وی بیان کرد: کمبود اب و خشک شدن بسیاری از منابع تامین آب مشکلات بسیاری را برای کشاورزان و باغداران ایجاد کرده است.

سید سعید زمانیان در ادامه با اشاره به اینکه در موارد انتقال آب باید کار کارشناسی شده انجام شود، اذعان داشت: باید در پروژه های انتقال آب مشکلات زیست محیطی و اجتماعی و حوزه های دیگر مورد برسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هیچ کسی با انتقال آب برای مصرب شرب مخالف نیست، تاکید کرد: باید در مسائل انتقال آب حقوق مردم استان چهارمحال و بختیاری رعایت شود و صدمه ای به استان در حوزه های مختلف زیست محیطی و... وارد نشود.

از اجرای کارهای غیر قانونی باید جلوگیری کرد

نماینده مردم شهرکرد،سامان و بن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از اجرای کارهای غیر قانونی باید جلوگیری کرد.

وی در ادامه با اشاره به پیگری های مطالبات مردم در حوزه انتخابیه، بیان کرد: از مهمترین پیگیری مطالبات، پیگیری مشکلات مسکن مهر، پیگیری پروژه های جاده ای مانند جاده هفشجان، رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، پیگیری پروژه های نیمه تمام و... بوده است.

وی یاداور شد: پیگیری مشکلات مردم در پروژه های مسکن مهر یکی مهمترین اقدامات بوده است و تعدادی از تعاونی ها مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده اند که باید پیگیری شود و مشکلات مردم در حوزه مسکن مهر رفع شود.

نماینده مردم شهرکرد،سامان و بن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بالایی دارد و باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استان بهره گرفت.