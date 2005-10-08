تام ايران خودرو با تيمي جوان در مسابقات فوتسال جام رمضان شركت مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" كامران صاحب پناه با بيان مطلب فوق افزود: درنشست كميته فني تيم فوتسال تام ايران خودرو مقررشد بازيكنان صاحب نام اين تيم كه درطول سه ماه گذشته تمرينات و ديدارهاي سختي را پشت سرگذاشته اند به استراحت بپردازند و بازيكنان جوان و آينده دارتام درمسابقه هاي فوتسال جام رمضان حضوريابند.

وي با تمجيدازعملكرد بازيكنان تيم تام ايران خودرو درليگ برترفوتسال كشوراظهارداشت: با اينكه آنان نخستين حضور خود را دراين دوره ازرقابتها تجربه مي كردنداما با شايستگي برسكوي نخست ايستادند.

صاحب پناه درمورد جوايزبازيكنان تيم فوتسال تام ايران خودرو براي كسب عنوان قهرماني ليگ برترفوتسال خاطر نشان كرد: درنشستي كه روزيكشنبه با حضورمديرعامل شركت تام ايران خودرو برگزارمي شود، جوايزمربيان و بازيكنان مشخص خواهد شد.

سرپرس تيم فوتسال تام ايران خودرو تقويت كادر فني و بازيكنان را مهمترين برنامه هاي اين تيم عنوان كرد و افزود: مسوولان تام ايران خودرو درتلاش هستند تا افتخارديگري براي فوتسال ايران درقاره آسيا بدست آورند.