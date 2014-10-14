چراغ سبز "سعد الحریری" به حل معضل ریاست جمهوری در لبنان

به گزراش خبرگزاری مهر، لبنان از قریب به 5 ماه گذشته، به علت عدم توافق جریانهای سیاسی درباره انتخاب رئیس‌جمهور جدید در دوران خلاء ریاست جمهوری قرار گرفته است.

ناظران سیاسی در این منطقه با توجه به کارشکنی‌های جریان المستقبل به ریاست "سعد الحریری" نخست وزیر پیشین لبنان، این جریان را مسئول اصلی عدم انتخاب رئیس جمهور جدید می‌دانند.

بر این اساس، پافشاری جریان المستقبل بر لزوم ریاست جمهوری شخصیت مسئله داری همچون "سمیر جعجع" یکی از دلایل تاخیر پیش آمده در این موضوع بوده است.

اما شبکه المنار امروز در گزارشی اعلام کرد: سعد الحریری در دیدار اخیر خود با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه در پاریس به حل زودهنگام معضل ریاست جمهوری چراغ سبز نشان داده است.

بنابراین گزارش، وی همچنین از همکاری خود در زمینه ارائه گزینه های توافقی برای پست ریاست جمهوری خبر داده است.

به هر حال باید منتظر ماند تا طی روزهای آتی تحولات مثبتی در موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان ایجاد شود.