به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نیمه اول سال، حجم معاملات مسکن نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری پیدا کرده و تعداد متقاضیان واقعی در بازار مسکن افزایش یافته است اما با این وجود، همچنان بازار مسکن متقاضی کمتری نسبت به سال‌های گذشته دارد.

آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال به یکصد و 88 هزار و 751 قرار داد رسید درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یکصد و 61 هزار و 124 عدد بوده است همچنین تعداد کل مبایعه نامه ها در شهریور 92 در کل کشور 86 هزار و 633 قرارداد بود که شهریور امسال این رقم به 107 هزارو 501 قرار داد رسیده است.

بنابراین ثبات قیمت‌ها موجب شده تا متقاضیان بیشتری به بازار مسکن مراجعه کنند و این بازار به نسبت سال گذشته رونق بیشتری داشته باشد. البته بنگاه‌های املاک معتقدند که بازار مسکن همچنان در رکود است و با دوران رونق واقعی خود فاصله زیادی دارد.

یکی از بنگاه داران در گفتگو با مهر، گفت: در بازار فعلی واحدهای کوچک و ارزان قیمت را راحت تر می‌فروشیم و به اصطلاح این واحدها مشتری بیشتری دارد اما برای فروش آپارتمان‌های متراژ بالا که قیمت بیشتری دارد، مشکل داریم.

این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه برخی از این آپارتمان‌ها از مدت‌ها قبل برای فروش گذاشته شده است اما مشتری ندارد، افزود: در تابستان امسال بیشتر خریداران مسکن، به دنبال واحدهای کوچک بودند که قیمت‌های ارزان تری دارد.

براین اساس، بازار مسکن که به شدت با کاهش تقاضا و قدرت پایین خریداران مسکن روبرو است در انتظار سیاست‌های دولت در این بخش است تا با افزایش توان خرید متقاضیان، رونق بیشتری پیدا کند.

نرخ آپارتمان‌های کمتر از 60 متر در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، یک واحد 57 متری یکخوابه با عمر 4 ساله و تمامی امکانات در خیابان رسالت - کرمان با قیمت 250 میلیون تومان به فروش می‌رسد و در چهارراه یافت آباد واحدی با همین متراژ طبقه چهارم متری یک میلیون و 830 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در خیابان دبستان واحدی 60 متری و یکخوابه با عمر 10 ساله و انباری 280 میلیون تومان فروخته می‌شود و در مجیدیه 16 متری دوم جنوبی واحدی با مساحت 56 متر و دوخوابه 240 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در پیروزی - خیابان تاجری واحدی 60 متری با پارکینگ و انباری 185 میلیون تومان به فروش می‌رسد و در میدان شهدا واحدی 60 متری 135 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

واحدی 56 متری با تمامی امکانات در اشرفی اصفهانی 218 میلیون تومان فروخته می‌شود و در انتهای مرتضوی واحدی 56 متری با عمر دو ساله متری 2 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری می‌شود.

در سعادت آباد واحدی 56 متری با عمر 6 ساله و پارکینگ و انباری متری 7 میلیون تومان به فروش می‌رسد و واحد دیگری با مساحت 58 مترمربع با تمامی امکانات در همین منطقه 493 میلیون تومان فروخته می‌شود.

براین اساس، در نارمک واحدی 58 متری با پارکینگ و انباری متری 4 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده است و در خیابان ولیعصر روبروی مهدیه واحدی 58 متری و دوخوابه 114 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

واحد دیگری با متراژ 57 متر در ستارخان با تمامی امکانات و بازسازی شده 205 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در طالقانی بهار شمالی واحدی با مساحت 59 متر و عمر 19 ساله بدون پارکینگ 180 میلیون فروخته می‌شود.