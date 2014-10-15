به گزارش خبرنگار مهر، وقتی که نام تئاتر در استان ایلام بر زبان می‌آید همه نگاه‌ها به هنرمندان دهلران خیره می‌شود چرا که طی 10 سال گذشته تاکنون عضو ثابت و برگزیده جشنواره‌های مختلف کشوری و حتی بین‌اللملی مثل فجر بوده است.

همین موفقیت‌های مستمر باعث شده که نه تنها در ایلام بلکه در ایران نام تئاتر دهلران و پچه‌های آن نامی آشنا برای همگان باشد اما متاسفانه نگاه مسئولان فرهنگی استان ایلام به تئاتر چندان مثبت نیست.

نگاه تنگ نظرانه کار را برای هنرمندان بسیار دشوار کرده است

گروه نمایش "خواب شیرین، نهنگ کور" که نمایش برگزیده جشنواره استانی ایلام جهت شرکت در جشنواره تئاتر منطقه سه کشور در استان هرمزگان بود به دلیل عدم توجه و نامهربانی مسئولان ارشاد و تامین نشدن وسیله ایاب ذهاب موفق به شرکت در این جشنواره نشدند.

نوسنده و کارگردان دهلرانی این گروه می‌گوید: انتظار دارم که مسئولان فرهنگی و اجرایی استان ایلام در سالی که به نام فرهنگ و اقتصاد مزین است به صورت شفاف و روشن سهم استان ایلام را از برنامه ها و بودجه های کلان فرهنگی کشور مشخص کنند تا هنرمندان بر اساس داشته‌های استان و بودجه های فرهنگی آن برنامه‌ ریزی کنند.

سعید خیرالهی در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفانه نگاه مسئولان به کارهای فرهنگی از جمله تئاتر خوب نیست و همین نگاه تنگ‌نظرانه کار را برای هنرمندان بسیار دشوار کرده است.

این نویسنده و کارگردان عنوان کرد: خوب است مسئولان فرهنگی استان در سالی که مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری کرده، کمی درباره کارکرد فرهنگی و تدابیر فرهنگی که در پیش گرفته‌اند اطلاع رسانی کنند.

خیر الهی اظهار داشت: با شعار دادن و وعده ذره‌ای از مشکلات فرهنگی استان حل نخواهد شد چرا که اگر به شعارها عمل شده بود، الان وضعیت فرهنگ، هنر و هنرمند در استان به مسیر درست کشیده می شد.

وی با انتقاد شدید از مسئولان فرهنگی و اجرایی استان ایلام گفت: ما مانده ایم که چرا وقتی همین هنرمندان به مقامی دست پیدا می کنند همه مسئولان خود را عامل آن می‌دانند.

مسئولان ارشاد اسلامی ایلام هنرمندان را به حال خود گذاشته‌اند

خیراللهی بیان داشت: انتظار ما هنرمندان از دولت و وزیر ارشاد این است که کسانی در منصب مدیریت فرهنگی بگمارند که دغدغه فرهنگی داشته باشند و نه اینکه دغدغه میز ریاست و تمسخر کردن هنرمندان را داشته باشند.

کارگردان "خواب شیرین، نهنگ کور" اظهار داشت: گروه نمایش دهلران با تمام مشکلات و معضلاتی که داشت در شهریورماه موفق به حضور در جشنواره کشوری در هرمزگان شده و برابر دستور وزیر ارشاد باید اداره کل ارشاد استان زمینه حضور و تامین مالی در این جشنواره را فراهم می‌کرد که متاسفانه چنین اتفاقی در استان ایلام نیفتاده است.





این کارگردان جوان عنوان کرد: متاسفانه مدیر کل ارشاد اسلامی ایلام هنرمندان را به حال خود رها گذاشته و هیچ مسئولیتی را در خصوص اعزام آنها نمی‌پذیرد و همین امر باعث شده که گروه نمایشی دهلران که برگزیده شده، توان شرکت به خاطر عدم همکاری مسئولان را نداشته باشد.

خیر اللهی گفت: امیدوارم وزیر ارشاد به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند تا هنرمندانی که در ایلام با دست خالی و بدون امکانات کار هنری خود را دنبال می کنند شاهد بی مهری مسئولان قرار نگیرند.

رفتار مسئولان استان نشان از بی اهمیتی فرهنگ و هنرمند دارد

بازیگر "خواب شیرین، نهنگ کور" هم می‌گوید: بچه‌های گروه نمایشی حدود سه ماه وقت برای تمرین این نمایش در بدترین شرایط گذاشتند.

مصطفی کولیوندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: نگاه مسئولان فرهنگی در استان ایلام نگاه فرهنگی نیست و اشتباهی مسئولیت فرهنگی را به عهده گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: بچه‌های گروه نمایشی ما در شرایطی تمرین روزانه دنبال می کردند که گرمای بالای 60 درجه دهلران سنگ را آب می کرد، آیا این دستمزد بچه های هنرمندی که با عشق هنر را دنبال می‌کردند که این چنین مورد بی مهری مدیرکل ارشاد قرار بگیرند.

وی بیان داشت: این عمل و رفتار مسئولان فرهنگی استان ایلام نشان از بی‌اهمیتی آنها به مقوله فرهنگ و هنرمند است.

برگزیده بازیگری جشنواربین المللی فجر اظهار داشت: سوال من از مسئولان فرهنگی که حقوق می‌گیرند این است که وظیفه آنها چیست آیا اعزام و تامین مالی گروه‌های نمایشی مربوط به کار آنها نیست که چنین بی اهمیت هستند.

کولیوندی افزود: به نظر من حرکت مسئولان فرهنگی استان ایلام با شعار سال رهبری نمی‌خورد و مسئولان باید در این راستا پاسخگو باشند.

وی عنوان کرد: بیشتر کار گروه نمایشی ما با فرهنگ ایثار و شهادت است گویا مسئولان با کار ارزشی مشکل دارند.

این بازیگر افزود: کارنامه گروه نمایشی بچه های دهلران کارنامه بسیار موفقی است و مسئولان نباید این موفقیت‌ها را نادیده بگیرند.

کولیوندی گفت: ای کاش مسئولان فرهنگی استان بدترین وسیله نقلیه جهت اعزام ما فراهم می‌کردند تا زحمت و تلاش سه ماه گروه این چنین مورد بی‌مهری و بی توجهی آنها قرار نمی گرفت.

چراغ تئاتر در استان ایلام در آینده نچندان دور خاموش خواهد شد

نویسنده و کارگردان جوان دهلرانی بیان داشت: خوشبختانه هنرمندان دهلران به قدری کاری های هنری به خصوص تئاتر را دنبال می کنند که در جشنواره بین المللی خیابانی مریوان که در روزهای آینده برگزار می شود، شرکت فعال خواهند داشت.

وی گفت: طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم حدود 273 اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده که تنها 23 کار موفق به شرکت در این جشنواره شدند که از شهرستان دهلران سه گروه نمایش موفق شدند به این جشنواره راه پیدا کنند که این نشان از توانایی تئاتر دهلران دارد.

کولیوندی اظهار داشت: متاسفانه برای شرکت در این جشنواره مدیرکل ارشاد نامه‌ای ارسال کرده که شما در این جشنواره شرکت کنید بعد هزینه پرداخت خواهد شد و چطور من هنرمند که در تامین هزینه برای امرار معاش خانواده‌ام مانده‌ام، با هزینه شخصی به این جشنواره راهی شوم.

وی بیان داشت: به نظر من دیدگاهی که مسئولان فرهنگی استان ایلام به مقوله فرهنگ دارند، باعث خواهد شد آرام آرم چراغ تئاتر در استان ایلام در آینده نه چندان دور خاموش خواهد شد.

این کارگردان جوان افزود: همین عدم توجه ها باعث خواهد شد که هنرمندان برای دست یافتن به رویاهای هنری خود آواره شهرهای دیگر شوند.

تلاش خبر نگار ما برای پاسخگویی مسئول انجمن نمایش استان ایلام که از کارمندان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی است بی نتیجه ماند و این گروه نمایشی باید امروز در این جشنواره حضور پیدا می کردند.

گزارش: مجتبی کاور